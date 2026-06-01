Dialekt auf dem Smartphone: Wie Generationen, Geschlecht und Region das Schreibverhalten verändern

Eine Studie mit über tausend Teilnehmenden zeigt, dass junge Menschen in der Deutschschweiz zunehmend im Dialekt chatten, während ältere Generationen beim Schreiben Hochdeutsch bevorzugen. Geschlecht, Bildungsgrad und regionale Herkunft prägen das Muster deutlich.

Der Soziolinguist Adrian Leemann von der Universität Bern hat in einer Kolumne ein aktuelles Bild der Schreibgewohnheiten in der Deutschschweiz gezeichnet. Für eine Erhebung wurden 1013 Personen aus 127 Ortschaften befragt, wie sie beim Chatten auf dem Smartphone tippen.

Die Ergebnisse zeigen einen klaren Generationswechsel: Ältere Menschen, geboren zwischen 1940 und 1960, verwenden nach wie vor zu etwa sechzig Prozent Hochdeutsch, während die jüngere Kohorte, geboren zwischen 1985 und 2002, fast achtzig Prozent ihrer Kurznachrichten im lokalen Dialekt verfasst. Diese Entwicklung lässt das alte ungeschriebene Gesetz, das einst vorschrieb Mundart zu sprechen und Hochdeutsch zu schreiben, im digitalen Alltag weitgehend verfallen. Besonders auffällig sind die Unterschiede nach Geschlecht und Bildungsstand.

Frauen neigen dazu, häufiger im Dialekt zu schreiben als Männer. Bei den Männern zeigt ein höherer Bildungsabschluss einen stärkeren Trend zum Hochdeutsch, weil viele von ihnen in technisch geprägten Berufen tätig sind, in denen das Standarddeutsche als Zeichen von Professionalität gilt. Frauen dagegen arbeiten oft in sozialen Bereichen, wo der Dialekt als Mittel zur Schaffung von Vertrauen und Nähe dient. Der Dialekt wird damit zu einem sozialen Werkzeug, das in privaten Chats besonders stark zum Ausdruck kommt.

Auch die regionale Verteilung ist nicht homogen. In Zofingen tippt fast die gesamte junge Generation im Dialekt, während dort die Älteren zu weniger als fünf Prozent Dialekt verwenden. Im Wallis hingegen liegt die Dialektquote trotz stark ausgeprägtem lokalen Dialekt am tiefsten, weil die Menschen über Kantonsgrenzen hinweg häufig auf Hochdeutsch oder einen neutraleren Dialekt ausweichen, um Verständigungsprobleme zu vermeiden. Insgesamt zeigen die Daten, dass das Schreibverhalten stark von Alter, Geschlecht, Bildung und Wohnort beeinflusst wird.

Hochdeutsch bleibt im formellen Kontext und bei älteren Nutzern relevant, doch im privaten Chat dominiert der Dialekt, weil er Nähe schafft und gleichzeitig die rigiden Rechtschreibregeln des Standarddeutschen umgeht. Diese Tendenz dürfte sich langfristig weiter verstärken, solange digitale Kommunikation die mündliche Ausdrucksweise widerspiegelt





CH_Wochenende / 🏆 44. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dialekt Smartphone Kommunikation Generationen Geschlechterunterschiede Regionale Unterschiede

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roche zeigt neue Daten zu seinen Adipositas-MittelnDie beiden Mittel Enicepatide und Petrelintide zeigen laut dem Pharmakonzern in Studien eine gute Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Menschen mit Übergewicht oder Fettleibigkeit.

Read more »

Roche zeigt neue Daten zu seinen Adipositas-MittelnRoche hat neue Daten aus seinem Adipositas-Portfolio angekündigt.

Read more »

Junge Serbe verliert Kontrolle über sein Fahrzeug bei MumpfEin junger Serbe verlor auf der Autobahn bei Mumpf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer sprach unter anderem von möglichen Ölspuren. Doch das Obergericht kam zu einem anderen Schluss - mit teuren Folgen für den Beschuldigten.

Read more »