Die deutsche Fußballnationalmannschaft unter Jürgen Klopp erreicht mit einem 5:0-Sieg gegen den Erzrivalen Niederlande das Viertelfinale der Nations League.

Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat am Freitagabend im 50. direkten Duell gegen den Erzrivalen aus den Niederlande ein historisches Ergebnis erzielt. Unter der Leitung von Bundestrainer Jürgen Klopp gewann das DFB-Team im Olympiastadion mit 5:0 und sicherte sich somit den Gruppensieg in der UEFA Nations League.

Dieser klare Sieg bedeutet gleichzeitig die qualitative Weiterführung ins Viertelfinale des Wettbewerbs. Die deutsche Elf, die im Sommer 2026 einen Tiefpunkt während der Weltmeisterschaft erlebte, hat sich damit bereits für die entscheidenden K.o.-Spiele im März 2027 qualifiziert.

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Scherhant und Wirtz dominieren die offensive Szene

Derry Scherhant und Florian Wirtz waren die zentralen Protagonisten dieses Abends und haben die Nationalmannschaft mit spektakulären Einzelaktionen in die Erfolgsspur gesetzt. Sechs Tage nach seinem 24. Geburtstag erzielte der Berliner Junge Scherhant in der 41. Minute sein erstes Länderspieltor für Deutschland.

Der im Olympiastadion aufgewachsene Offensivakteur führte die Begegnung mit diesem Tor zu einem völlig losgelösten 5:0-Anlauf. Sein Schuss kam nach einem Zuspiel von Kapitän Joshua Kimmich zustande, wobei Scherhant im Strafraum einen Haken drehte und den Ball wuchtig in die lange Ecke beförderte.

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Exakt eine Stunde nach Spielbeginn erhöhte Florian Wirtz mit einem fulminanten Linksschuss auf 2:0. Der 23-Jährige krönte seine Top-Leistung, die gleichzeitig sein 50. Länderspiel markierte, in der 71. Minute mit dem vierten Treffer zum 4:0-Endstand.

Defensive Sicherheit durch Schlotterbeck und Gruda

Zwischen den Toren von Wirtz und Scherhant sorgte Nico Schlotterbeck in der 65. Minute für die endgültige Klarheit. Nach einem Freistoß von Brajan Gruda kopfte der Abwehrspieler mit einem Flugkopfball zum 3:0 ein und beseitigte damit die letzten Zweifel am Weiterkommen.

Brajan Gruda sorgte in der 77. Minute für die letzte Zugabe zum 5:0. Der Leipziger, der bereits beim 3:1-Sieg in Serbien spektakulär getroffen hatte, bestätigte erneut seine herausragende Form. Gemeinsam mit Philipp Treu gilt er als eine der großen Entdeckungen von Jürgen Klopp.

Die offensive Überlegenheit der deutschen Auswahl führte dazu, dass Torwart Marc-André ter Stegen im Ziel kaum gefordert wurde. Die Niederlande waren nach ihrem 7:0-Erfolg gegen Griechenland in der Offensive nicht effektiv genug, um gegen die deutsche Defensive anzukommen.

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Strategische Weichenstellung für die Zukunft

Der Sieg unterstreicht Jürgen Klopps neuen Weg in der Nationalmannschaft. Während die jüngere Vergangenheit durch Misserfolge geprägt war, setzen die neuen Talente wie Scherhant und Gruda als Spielmacher auf der Außenbahn klare Akzente. Klopp betont regelmäßig, dass Außenstürmer die modernen Spielmacher darstellen.

Antonio Rüdiger verabschiedete sich vor seinem Heimstadion offiziell aus der Nationalmannschaft. Der 33-Jährige hatte seinen Rücktritt nach der enttäuschenden Weltmeisterschaft bekanntgegeben und bekam einen letzten großen Applaus von den Fans.

Im März 2027 tritt das DFB-Team gegen Top-Nationen wie Weltmeister Spanien, England oder Frankreich an. Die Auslosung der Viertelfinalgegner findet am Freitag um 12:00 Uhr am UEFA-Sitz in der Schweiz statt.