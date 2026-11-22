SV Werder Bremen und Hamburger SV trennen sich in der ersten Halbzeit torlos. Detailbericht über Chancen von Füllkrug, Njinmah und Verletzung bei HSV.

Die erste Halbzeit im DFB-Pokal zwischen SV Werder Bremen und Hamburger SV endet mit einem klaren 0:0-Unentschieden. Beide Mannschaften zeigten sich trotz zahlreicher Torchancen in diesem spannenden Duett zäh und defensiv orientiert. Trotz des spannenden Aufeinandertreffens konnte sich kein Team zur Halbzeitpause einen Vorsprung sichern.

Taktische Übersicht und erste Halbfinal-Chancen

Das Spiel zwischen den beiden norddeutschen Traditionsklubs begann mit hoher Intensität, führte jedoch in den ersten zwanzig Minuten zu keinen klaren Torschüssen. Die Defensive von SV Werder Bremen und Hamburger SV dominierte die ersten Phasen des Spiels. Beide Teams versuchten, sich Räume zu schaffen, scheiterten jedoch an der kompakten Abwehrformation des jeweiligen Gegners.

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Erste Balleroberungen und schnelle Umgehungen wurden von beiden Seiten souveränt abgefangen. Die Partie entwickelte sich zu einem taktischen Duell, bei dem Fehler vermieden wurden. Die Mannschaften konzentrierten sich zunächst auf das Mittelfeld, um Kontrolle zu gewinnen, bevor offensive Akteure ins Spiel gebracht wurden. Die ersten zehn Minuten zeigten eine sehr defensive Ausrichtung.

Chancenverwertung scheitert an Torwart und Latte

Die offensiven Reihen von SV Werder Bremen zeigten sich in der Folgezeit deutlich aktiv. Der Stürmer Niclas Füllkrug versuchte es mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte, doch der Ball flog knapp drüber. Diese Aktion wurde zuvor von Arthur nach einem schnellen Konter vorbereitet, der die Ballkontrolle im Mittelfeld sicherte. Die Situation wurde durch eine Flanke von Niclas Füllkrug selbst vorbereitet.

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Auch der Außenstürmer Justin Njinmah von SV Werder Bremen scheiterte bei seinen Versuch aus der Distanz. Der Schuss flog rechts am Tor vorbei, nachdem Olivier Deman den Vorstoß initiiert hatte. Ein weiterer Versuch von Justin Njinmah, der mit dem linken Fuß aus der Strafraummitte schoss, wurde hingegen sicher vom HSV-Torwart gehalten. Der Ball landete genau in der Mitte des Kastens, was die gute Parierkunst des Torwarts unterstrich.

Auch der Angreifer Eren Dinkçi von SV Werder Bremen fand nicht den Weg ins Netz. Sein Schuss mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte flog rechts hoch und weit am Tor vorbei. Die Vorlage stammte hier erneut von Niclas Füllkrug, der sich als zentraler Spielmacher erwies. Die zahlreichen Versuche von Werder Bremen zeigten, dass das Team Druck ausübte, aber die Exaktheit fehlte.

Konterversuche des Hamburger SV und Ausfälle

Auch der Hamburger SV suchte nach Möglichkeiten, das 0:0 zu knacken. David Møller Wolfe erhielt auf dem linken Flügel einen Freistoß zugesprochen, schoss jedoch vorbei. Diese Situation war ein Zeichen dafür, dass der HSV nach Spielunterbrechungen gefährlich werden konnte. Ein weiterer Versuch von Kofi Amoako, der mit dem rechten Fuß aus der Distanz schoss, flog ebenfalls rechts am Tor vorbei.

Ein Schuss von Martin Adeline, der mit dem rechten Fuß rechts im Strafraum abfeuerte, wurde von der Defensive blockiert. Die Vorbereitung erfolgte durch David Møller Wolfe, der die Bälle ins Zentrum brachte. Nicolás Capaldo scheiterte ebenfalls, als sein Schuss mit dem rechten Fuß aus der Strafraummitte blockiert wurde. Die Vorlage kam von Zakaria El Ouahdi.

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Ein weiteres Problem für den Hamburger SV war die Abseitsfalle. Daniel Heuer Fernandes spielte einen Pass nach vorne, doch die Unparteiischen sahen Alexander Røssing-Lelesiit in der Abseitsposition. Dies verhinderte eine klare Torchance. Auch ein Pass von Arthur wurde von den Schiedsrichtern als Abseits für Eren Dinkçi gewertet, was den Offensivdrang bremste.

Verletzung zwingt HSV zu Wechsel und Ausblick

In der Schlussphase der ersten Halbzeit musste der Hamburger SV einen bitteren Verlust verkraften. Der Wechsel von Kofi Amoako für Miro Muheim wurde aufgrund einer Verletzung nötig. Miro Muheim musste das Feld verlassen, was die taktischen Möglichkeiten des HSV in der zweiten Halbzeit einschränken könnte. Dieser Ausfall ist ein wichtiger Faktor für das weitere Spielgeschehen.

Die Defensive von SV Werder Bremen hielt stand, auch als Alexander Røssing-Lelesiit von HSV einen Freistoß auf dem linken Flügel erhielt. Chuki verursachte dabei ein Foul, was die Spannung im Mittelfeld erhöhte. Die Partie bleibt offen, und beide Mannschaften werden in der zweiten Halbzeit versuchen, die Balance zu finden. Das Ergebnis bleibt unentschieden, bis die Pfeife für die zweite Halbzeit ertönt.