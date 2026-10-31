Devils besiegen Golden Knights 5:2, Siegenthaler punktet

Die New Jersey Devils gewinnen 5:2 gegen die Vegas Golden Knights. Jonas Siegenthaler verbucht einen Assist, Nico Hischier und Timo Meier bleiben ohne Skorerpunkt.

Die New Jersey Devils haben in der NHL einen 5:2-Sieg gegen die Vegas Golden Knights gefeiert. Beim Erfolg in Las Vegas am Donnerstag steuerte aus dem Schweizer Trio einzig Verteidiger Jonas Siegenthaler einen Skorerpunkt bei. Der 29-Jährige kam zu seinem dritten Assist der laufenden Spielzeit.

Siegenthaler hatte seinen Stock beim zwischenzeitlichen 4:2 durch den Russen Arseny Gritsyuk im Spiel. Nico Hischier und Timo Meier blieben bei der Partie ohne Torbeteiligung.

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Devils drehen Rückstand im ersten Drittel

Die Devils lagen nach einer frühen Führung zwischenzeitlich zurück. Noch im ersten Drittel drehten sie das Spiel gegen die Golden Knights. Es war bereits der fünfte Sieg der Devils aus den letzten sechs Begegnungen.

Jack Hughes und Arseny Gritsyuk trafen für New Jersey jeweils doppelt. Die Partie in Las Vegas war damit aus Sicht der Gäste ein voller Erfolg.

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Akira Schmid überzeugt bei Florida-Sieg

Auch Akira Schmid erlebte einen erfolgreichen Abend. Der Goalie der Florida Panthers wehrte beim 5:2-Sieg gegen die Winnipeg Jets 22 von 24 Schüssen ab. Damit feierte er mit seinem Team den dritten Erfolg in Serie.

Für Florida war es zugleich der zweite Sieg über den gleichen Gegner innerhalb von vier Tagen. Schmid zeigte sich in dieser Phase als verlässliche Stütze im Tor der Panthers.

Niederlage und Niederreiter fehlt

Konträr ist die Gefühlslage bei Nino Niederreiter und den Winnipeg Jets. Der Bündner fehlte zum wiederholten Mal überzählig. Für sein Team setzte es die achte Niederlage in Serie ab.

Die Jets treten damit weiter auf der Stelle, während Florida seine Serie ausbaute. Für Niederreiter bedeutet die Situation eine sportlich schwierige Phase bei seinem Team.

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Die Devils festigten mit dem Sieg in Las Vegas ihre starke Form der letzten Wochen. Siegenthaler bleibt mit seinem dritten Assist der laufenden Spielzeit punktuell an der Offensive beteiligt.