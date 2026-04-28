Deutschsprachige Innenminister bekräftigen Zusammenarbeit in Luxemburg

Die deutschsprachigen Innenminister trafen sich in Luxemburg, um die Zusammenarbeit in den Bereichen Innere Sicherheit, Migration, Schengen und Resilienz zu verstärken. Schwerpunkte waren die Bekämpfung der Drogenkriminalität, die Nutzung der neuen EU-Visa-Strategie und die Vorbereitung auf zunehmende geopolitische Herausforderungen.

In einer Zeit globaler Unsicherheit und geopolitischer Verschiebungen betonten die deutschsprachigen Innenminister auf einem Treffen am 27. und 28. April 2026 in Luxemburg die Notwendigkeit einer verstärkten Zusammenarbeit im Bereich der inneren Sicherheit.

Unter der Leitung des luxemburgischen Ministers Léon Gloden trafen sich Vertreter aus Deutschland (Alexander Dobrindt), Österreich (Gerhard Karner), der Schweiz (Beat Jans), Liechtenstein (Hubert Büchel) sowie EU-Kommissar Magnus Brunner, um gemeinsame Prioritäten zu bekräftigen und die Partnerschaft zu stärken. Ein zentraler Fokus lag auf der Bekämpfung der internationalen Drogenkriminalität, die durch hochorganisierte Netzwerke und die Nutzung globaler Logistikstrukturen eine wachsende Herausforderung darstellt.

Die Minister einigten sich auf eine Intensivierung der Zusammenarbeit, insbesondere im Bereich der Logistik-Hubs und der European Ports Alliance, sowie auf einen verstärkten Informationsaustausch unter dem Motto 'Gemeinsam gegen die Kriminalität'. Neben der Drogenkriminalität wurde auch die missbräuchliche Nutzung von Drohnen als neue sicherheitspolitische Herausforderung identifiziert. Die Diskussionen umfassten auch die Grenzkontrollen der Bundespolizei und die Suche nach Lösungen, um die Auswirkungen auf die Grenzregionen zu minimieren.

Im Hinblick auf die Umsetzung des europäischen Asyl- und Migrationspakts betonten die Minister die gemeinsame Verantwortung der EU-Mitgliedstaaten und der Schengen-assozierten Staaten. Die neue EU-Visa-Strategie, die im Januar 2026 in Kraft tritt, wurde begrüßt, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung von Artikel 25a des EU-Visa-Kodex. Angesichts zunehmender extremer Wetterereignisse und der veränderten geopolitischen Lage wurde die Notwendigkeit eines verstärkten Fokus auf Resilienz hervorgehoben.

Minister Gloden betonte die Bedeutung des Schengen-Raums und forderte, dass Binnengrenzkontrollen zeitlich befristet und die Ausnahme bleiben sollten. Die Teilnehmer waren sich einig, dass die Migrationspolitik in Europa konsequent auf Kurs gebracht werden muss, wobei wirksame Rückführungen, verlässliche Vereinbarungen mit Drittstaaten und eine enge sicherheitspolitische Verzahnung im Vordergrund stehen sollen. Der Asylpakt wurde als notwendiger Schritt begrüßt, jedoch wurde betont, dass er nicht alle Probleme sofort lösen wird.

Daher wurden Rückkehrzentren und Asylverfahren außerhalb Europas als weitere wichtige Maßnahmen zur Stärkung der Sicherheit und Widerstandsfähigkeit Europas diskutiert. Die Gewährleistung der inneren Sicherheit wurde als zunehmend komplexer wahrgenommen, insbesondere für kleinere Staaten wie Liechtenstein, die auf die Zusammenarbeit mit verlässlichen Partnern angewiesen sind. Abschließend wurde die enge und entschlossene Zusammenarbeit über die Binnengrenzen hinweg als entscheidend für die Sicherheit der europäischen Bürgerinnen und Bürger hervorgehoben





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