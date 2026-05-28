Deutschlands schwacher Start ins neue Jahr: Private Nachfrage kaum wachstumsfördernd, Exportüberschuss trägt bei

Im ersten Quartal 2024 stieg das deutsche BIP nur um 0,30 % gegenüber dem Vorquartal. Die privaten Konsumausgaben und Investitionen blieben stagnierend, während Dienstleistungsexporte um 9 % und Güterexporte um 1,4 % das Wachstum unterstützten. Die inflationsbereinigten Masseneinkommen wuchsen lediglich von 0,9 % auf 1,6 %. An den Anleihemärkten fielen die Renditen US‑ und Schweizer Staatsanleihen leicht, deutsche zehnjährige Bundesanleihen liegen nun unter drei Prozent.

Deutschlands private Nachfrage beginnt das Jahr mit zögerlichem Aufschwung - ein genauer Blick auf die Zahlen des ersten Quartals zeigt ein gemischtes Bild. Laut den veröffentlichten Statistiken lag das Gesamtwachstum im Vergleich zum vorangegangenen Quartal bei lediglich 0,30 Prozent.

Dieser minimale Zuwachs ist weniger das Ergebnis einer breiten Aufwärtsdynamik, sondern vielmehr das Resultat von einzelnen Sonderfaktoren, die das Ergebnis nach oben schieben. Besonders auffällig ist, dass die Ausgaben des Staates für Rüstungsgüter das Wirtschaftswachstum fast vollständig ausgebremst haben. Gleichzeitig erwies sich die private Nachfrage - sowohl im Konsum als auch bei den Investitionen - als weitgehend wirkungslos und trug somit nicht zur Wachstumsrate bei. Die Exportseite erwies sich hingegen als positiver Motor.

Nachdem die Dienstleistungsexporte in den vorangegangenen drei Quartalen stark zurückgegangen waren, konnten sie im laufenden Quartal um bemerkenswerte neun Prozent zulegen. Auch die Warenexporte legten ein moderates Plus von 1,4 Prozent vor, sodass der Exportüberschuss um 1,3 Prozentpunkte zunahm - zum ersten Mal seit einem Jahr leistete er damit einen bedeutenden Beitrag zum Gesamtwachstum. Trotz dieser Fortschritte bleibt die private Nachfrage ein schwacher Punkt.

Die inflationsbereinigten Masseneinkommen, also die Summe aus Nettolöhnen und Sozialtransfers, stiegen im Jahresvergleich lediglich von 0,9 auf 1,6 Prozent. In früheren Aufschwüngen hatten die Einkommenszuwächse regelmäßig rund zwei Prozent erreicht, sodass das aktuelle Niveau deutlich hinter den Erwartungen zurückbleibt. Die Arbeitsmarktindikatoren zeigen im Mai eine leichte Stabilisierung, was als positives Signal gewertet werden kann. Dennoch steht die Wirtschaft vor der Herausforderung eines schrumpfenden Kapitalstocks, der eine nachhaltige Erholung weiter in die Ferne rückt.

An den Anleihenmärkten spiegelt sich die Unsicherheit wider: Während die Renditen US‑Staatsanleihen mit zehnjähriger Laufzeit zuletzt leicht gesunken sind - von 4,58 auf 4,48 Prozent - nehmen die Renditen schweizerischer Bundesobligationen vor allem im Kurzfristensegment ab. So fiel die Verzinsung zweijähriger Schweizer Anleihen von 0,17 auf 0,10 Prozent, und bei den zehnjährigen Anleihen sank sie von 0,51 auf 0,45 Prozent. Deutsche zehnjährige Bundesanleihen treiben die Renditen weiter nach unten und liegen aktuell unter drei Prozent.

Diese Entwicklungen zeigen, dass die Finanzmärkte trotz aller geopolitischen Spannungen - insbesondere der anhaltenden Konflikte im Nahen Osten - nach vorn schauen, aber gleichzeitig sehr sensibel auf Änderungen im globalen fiskalischen und monetären Umfeld reagieren





FuW_News / 🏆 4. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Privatnachfrage Exportüberschuss BIP-Wachstum Anleihenrenditen Arbeitsmarkt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die speziellsten Momente, die besten Spieler: Wir verteilen die Super-League-AwardsDie Meisterschaft ist beendet, Thun ist Meister, Winterthur steigt ab – wer aber schafft es in unsere Top 11? Und vor allem: Wer ist der beste Spieler der Saison? Jetzt in unserem Fussballpodcast.

Read more »

Die speziellsten Momente, die besten Spieler: Wir verteilen die Super-League-AwardsDie Meisterschaft ist beendet, Thun ist Meister, Winterthur steigt ab – wer aber schafft es in unsere Top 11? Und vor allem: Wer ist der beste Spieler der Saison? Jetzt in unserem Fussballpodcast.

Read more »

Die speziellsten Momente, die besten Spieler: Wir verteilen die Super-League-AwardsDie Meisterschaft ist beendet, Thun ist Meister, Winterthur steigt ab – wer aber schafft es in unsere Top 11? Und vor allem: Wer ist der beste Spieler der Saison? Jetzt in unserem Fussballpodcast.

Read more »

Die Familie Cornaro übernimmt die vollständige Kontrolle über die Cornèr Bank AGLugano (ots) - Die Familie Cornaro, Erbin des Bankgründers Dr. Vittorio Cornaro, hat den bisher von der Familie Piotrkowski-Dollfus gehaltenen Anteil von 19,6% erworben und...

Read more »