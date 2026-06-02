Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz hofft auf Zustimmung für UN-Sicherheitsrat-Kandidatur

Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz hofft auf eine Zustimmung für die Kandidatur Deutschlands für den UN-Sicherheitsrat. Bei einem Treffen mit Ungarns neuem Ministerpräsidenten Peter Magyar in Berlin sagte Merz, dass Deutschland alles in seiner Kraft Stehende getan hat, um die Zustimmung der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu bekommen.

Der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz hofft auf eine Zustimmung für die Kandidatur Deutschland s für den UN-Sicherheitsrat. Deutschland s Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) während einer Pressekonferenz in Berlin.

Foto: Sebastian Gollnow/dpa - Keystone/dpa/Sebastian Gollnow Merz sagte nach einem Treffen mit Ungarns neuem Ministerpräsidenten Peter Magyar in Berlin: Wir haben alles in unserer Kraft Stehende getan, auch der Bundesaussenminister, auch ich persönlich, viele Kabinettskollegen, um es möglich zu machen, dass wir die Zustimmung der Generalversammlung der Vereinten Nationen bekommen. Deutschland kandidiert für die Jahre 2027 und 2028 für einen Sitz im Sicherheitsrat der Weltorganisation.

Dem Land steht eine Kampfabstimmung bevor, weil auch Wir haben die Zustimmung von vielen Staaten der Welt bekommen, sagte Merz. Er sei sehr dankbar, dass Ungarn dazugehöre. Wir werden auch von vielen europäischen und nichteuropäischen Staaten unterstützt. Magyar sagte, Ungarn unterstütze die Kandidatur Deutschlands





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Friedrich Merz UN-Sicherheitsrat Deutschland Kandidatur Zustimmung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zwei Tote und Verletzte nach Unwettern in SüddeutschlandNach einem teils heftigen Wetterumschwung haben Gewitter & Unwetter in verschiedenen Teilen Deutschlands zu Notfällen und Einsätzen von Rettungskräften geführt.

Read more »

Vegi-Beck scheitert in Zürcher Dorf nach nur einem JahrNach nur einem Jahr schliesst Stadt Land Brot seine Filiale in Oetwil am See ZH wieder. Das vegetarische Konzept konnte sich laut Betreiber wirtschaftlich nicht durchsetzen. Ende Juli übernimmt die Bäckerei Voland den Standort.

Read more »

Cannabis Europa London 2026 Day 1: Deutsche Konsolidierungswelle im FokusBloomwell, Cannamedical, Cansativa: Was die Panels am Day 1 von Cannabis Europa London uber Deutschlands M und A-Welle, Bankfinanzierung und Telemedizin verraten.

Read more »

Gute Frage: Kann einem Flugzeug der Sprit ausgehen?Steigende Kerosinpreise und neue Flugrouten verunsichern viele Passagiere. Doch wie realistisch ist Treibstoffmangel im Flugzeug? Travelnews klärt auf.

Read more »