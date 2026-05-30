Deutschland verliert immer mehr inhabergeführte Geschäfte, während große Handelsketten in die Innenstädte kommen

Ein Bericht zufolge verlieren Deutschlands Innenstädte zunehmend ihr Gesicht durch das Verschwinden kleiner, inhabergeführter Geschäfte. Der Einzelhandel zählt zu den am stärksten schrumpfenden Wirtschaftsbereichen in Deutschland, wie eine Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform und des Handelsblatt Research Instituts (HRI) zeigt.

Deutschland verliert immer mehr inhabergeführte Geschäfte, während große Handelsketten in die deutschen Innenstädte streben. Einem Bericht zufolge verlieren Deutschland s Innenstädte zunehmend ihr Gesicht durch das Verschwinden kleiner, inhabergeführter Geschäfte.

Der Einzelhandel zählt zu den am stärksten schrumpfenden Wirtschaftsbereichen in Deutschland, wie eine Untersuchung der Wirtschaftsauskunftei Creditreform und des Handelsblatt Research Instituts (HRI) zeigt. Demnach beschleunigen Konzentrationen und Geschäftsaufgaben insbesondere im stationären Handel den Strukturwandel. Während Onlineplattformen, Discounter und große Filialisten Marktanteile gewinnen, geraten viele kleine und mittelständische Händler wirtschaftlich an ihre Grenzen. Besonders in Innenstädten zeigt sich dies durch das Verschwinden von Fachgeschäften, die Zunahme von Leerständen und die Verringerung der Vielfalt des stationären Handels.

Das klassische Warenhausmodell hat vielerorts keine Zukunft mehr. Der deutsche Einzelhandel steckt mitten in einem historischen Strukturbruch





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