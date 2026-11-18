Die schwarz-rote Koalition senkt ab 2027 die Stromsteuer auf EU-Mindestmaß. Friedrich Merz hält Versprechen ein. Details zu Finanzierung und Dauer.

Die schwarz-rote Koalition in Deutschland hat sich auf eine deutliche Senkung der Stromsteuer für Privathaushalte und bestimmte Wirtschaftszweige geeinigt. Diese wichtige Entscheidung wurde am Mittwochmorgen nach intensiven Verhandlungen bekanntgegeben, die bis in die frühen Morgenstunden dauerten. Die Maßnahme gilt als zentraler Bestandteil der wirtschaftspolitischen Agenda der Regierung.

Kabinettsentscheidung ab Januar 2027 in Kraft

Ab dem 1. Januar 2027 wird die Stromsteuer für ein Jahr auf das europäische Mindestmaß gesenkt. Dies betrifft sowohl private Verbraucher als auch bisher nicht begünstigte Teile der Wirtschaft. Obwohl die Regelung zunächst befristet ist, strebt die Koalition eine dauerhafte Reduktion der Abgabe an. Chancellor Friedrich Merz von der CDU betonte die Bedeutung dieses Schrittes für die Glaubwürdigkeit der Regierung.

Also read Budget 2027 Frutigen: 6,5 Millionen Franken Defizit durch neue Buchhaltungsvorschriften

Finanzierung durch EEG-Spielräume gesichert

Die Gegenfinanzierung der Steuersenkung im kommenden Jahr erfolgt durch vorhandene Spielräume bei der Förderung erneuerbarer Energien. Sollte der Haushaltsvollzug zeigen, dass die Einsparungen im EEG-Titel nicht ausreichen, wird die Koalition ein Maßnahmenpaket beschließen. Dieses Paket dient der Auflösung des unterjährigen Handlungsbedarfs und stellt die Stabilität des Finanzplans sicher. Die Union und die SPD haben diese Mechanismen gemeinsam verhandelt.

Merz hält Wahlversprechen an die Wähler ein

Friedrich Merz erklärte am Mittwochmorgen deutlich, dass die Regierung das Versprechen der Stromsteuersenkung gehalten habe. In den vergangenen Tagen war unklar, wie die Finanzierung ohne neue Schulden erfolgen sollte. Die schwarz-rote Regierung hatte die Senkung für alle Bürger im Koalitionsvertrag zugesagt. Zuvor profitierten nur das produzierende Gewerbe sowie die Land- und Forstwirtschaft. Dienstleistungsunternehmen und der Einzelhandel blieben lange außen vor.

Advertisement

Voraussichtliche Verlängerung über das Jahr 2027 hinaus

Die Koalition strebt an, die Steuerreduzierung über den 31. Dezember 2027 hinaus fortzusetzen. Diese Verlängerung ist jedoch an eine wichtige Voraussetzung geknüpft. Im Rahmen der Aufstellung des Bundeshaushalts 2028 muss eine nachhaltige Gegenfinanzierung gewährleistet sein. Nur wenn diese finanzielle Basis steht, kann die Senkung dauerhaft fortgeführt werden. Dies erfordert sorgfältige Planungen im kommenden Haushaltsverfahren.

Politische Bedeutung für die gesamte Bevölkerung

Diese Entscheidung stellt einen direkten Eingriff in die Kostenstruktur für deutsche Familien dar. Privathaushalte entlasten erstmals seit Jahren durch die Anpassung an das EU-Mindestmaß. Gleichzeitig profitieren wirtschaftlich schwächere Sektoren, die vorher nicht unterstützt wurden. Die Koalition zeigt damit Handlungsfähigkeit trotz knapper Haushaltslage. Die genaue Umsetzung wird die politische Landschaft in den kommenden Jahren prägen.