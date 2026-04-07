Deutschland lehnt Marktinterventionen auf dem Milchmarkt ab

Die deutsche Bundesregierung sieht derzeit keine Notwendigkeit für Marktinterventionen im europäischen Milchmarkt, obwohl einige EU-Mitgliedstaaten eine solche Massnahme fordern. Die Kommission beobachtet die Marktlage weiterhin genau.

Aus Sicht der deutschen Delegation sind Marktintervention en oder andere ausserordentlichen Massnahmen derzeit nicht gerechtfertigt. Die EU-Kommission sieht weiterhin keinen zwingenden Anlass, Massnahmen für eine Intervention auf dem europäischen Milchmarkt auf den Weg zu bringen. Dies verdeutlichte Agrarkommissar Christophe Hansen Ende März beim Agrarrat in Brüssel. Auch die deutsche Bundesregierung teilt diese Einschätzung und befürwortet derzeit keine Marktintervention .

Die aktuelle Situation auf dem Milchmarkt zeigt zwar eine Korrektur der Erzeugerpreise nach unten, nach zuvor erreichten Rekordständen im Jahr 2025. Jedoch gibt es gleichzeitig Anzeichen für eine allmähliche Verbesserung der Marktlage. Hansen verweist auf den Anstieg der Preise für Magermilchpulver, die zuletzt um über 20 % gestiegen sind und das Vorjahresniveau übertroffen haben. Auch die Nachfrage sowohl auf dem Binnenmarkt als auch im Export entwickelt sich positiv, so der Agrarkommissar. Die EU-Kommission beabsichtigt, den Milchmarkt weiterhin aufmerksam zu beobachten und bei Bedarf zu intervenieren. Bereits im Januar hatten Italien und Ungarn die EU-Kommission aufgefordert, zugunsten der Erzeuger in den Milchmarkt einzugreifen. Beim jüngsten Treffen der Minister ging die Initiative von Belgien und der Slowakei aus, die Unterstützung von Ländern wie Litauen und Slowenien erhielten. Polen und Spanien befürworteten ebenfalls Marktinterventionen, wobei Warschau auch Kartoffeln und Getreide in den Blick nahm. Die Befürworter eines Eingriffs erwägen einen freiwilligen Lieferverzicht sowie Beihilfen für die Private Lagerhaltung (PLH). Italien schlägt vor, beispielsweise Käse vom Markt zu nehmen. Aus Sicht der deutschen Delegation sind Marktinterventionen oder andere ausserordentlichen Massnahmen derzeit nicht gerechtfertigt. In Deutschland normalisiert sich der Milchmarkt nach einer Phase niedriger Anlieferungsmengen und hoher Preise. Die Entwicklung soll jedoch weiterhin intensiv beobachtet werden, da Auszahlungspreise deutlich unterhalb von 40 Cent/kg für viele deutsche Milchlieferbetriebe wirtschaftlich ungünstig sind. Deutschland beabsichtigt, die Vorschläge der Kommission zu Massnahmen im Milchsektor konstruktiv zu prüfen, sollten diese vorgelegt werden. Die aktuelle Position Deutschlands spiegelt die Einschätzung wider, dass eine Intervention zum jetzigen Zeitpunkt kontraproduktiv sein könnte, da sie möglicherweise die bereits erkennbaren positiven Markttendenzen gefährden würde. Stattdessen wird auf eine sorgfältige Marktbeobachtung gesetzt, um flexibel auf etwaige zukünftige Veränderungen reagieren zu können. Die Betonung der konstruktiven Prüfung zukünftiger Vorschläge signalisiert zudem das Bestreben, eine kooperative Lösung im Sinne der Milchviehhalter anzustreben, falls sich die Situation verschlechtern sollte





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