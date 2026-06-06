Der 18-jährige Bayern-Shootingstar hat sich im Abschlusstraining vor dem Vorbereitungsspiel gegen Co-Gastgeber USA einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zugezogen. Ein Muskelbündelriss beendet Karls WM-Traum, für ihn rückt Leipzigs Assan Ouédraogo nach.

Deutschland-Juwel Lennart Karl verpasst WM 2026 wegen Muskelbündelriss . Auch Granit Xhaka leidet mit. Der 18-jährige Bayern-Shootingstar hat sich im Abschlusstraining vor dem Vorbereitungsspiel gegen Co-Gastgeber USA einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zugezogen.

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat zunächst von einer Verletzung gesprochen, die Diagnose wurde jedoch kurz darauf bestätigt. Ein Muskelbündelriss beendet Karls WM-Traum, für ihn rückt Leipzigs Assan Ouédraogo nach. Lennart Karl hat sich selbst zu Wort gemeldet und seine Enttäuschung über das Ausfallen der WM ausgedrückt.

"Ich weiss gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber es tut unbeschreiblich weh, das grösste Turnier zu verpassen.

" Er wünscht seinem Team maximalen Erfolg und unterstützt sie natürlich auch jede Minute. Der Bundestrainer Nagelsmann hat sich bei Lennart Karl entschuldigt und betont, dass es für ihn und die Mannschaft ein grosser Schock ist, dass er die WM verpasst. Lennart Karl hat in dieser Saison den Durchbruch bei Bayern München geschafft und hat sich mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst.

Die Deutschen treffen an der WM 2026 in der Gruppe E auf Curaçao, die Elfenbeinküste und Ecuador. Das erste Spiel bestreitet die DFB-Elf am 14. Juni gegen Curaçao. Auch Granit Xhaka leidet mit und wird von der Verletzung von Lennart Karl betroffen sein





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