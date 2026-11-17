Der neue Klimarisiko-Index von Germanwatch listet Deutschland auf Platz 34 der vom Klimawandel betroffenen Nationen. Analysen zeigen hohe Opferzahlen und Schäden durch Extremwetterereignisse.

Deutschland zählt laut einer aktuellen Untersuchung der Umweltschutzorganisation Germanwatch eindeutig zu den Ländern, die am stärksten von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Die Bundesrepublik landet in der Langzeitstatistik der vergangenen dreißig Jahre auf dem dreißigsten vierten Platz von einhundertzunvierzig vier Ländern. Diese Einordnung wurde anlässlich der internationalen Klimakonferenz im türkischen Antalya durch den sogenannten Klimarisiko-Index veröffentlicht und unterstreicht die dringende Notwendigkeit von Anpassungsmaßnahmen.

Deutschlands Platzierung und historische Datenlage

Die detaillierte Auswertung des Indexes betrachtet die Zeit von 1996 bis 2025 und kommt zu erschreckenden Ergebnissen für die Bundesrepublik. Innerhalb dieses Zeitraums haben mehr als einunddreißigtausend Menschen in Deutschland ihr Leben infolge von Wetterextremen verloren. Die volkswirtschaftlichen Schäden summieren sich auf inflationsbereinigt einhundertsch thirty drei Milliarden US-Dollar. Dabei verursachen Hitzewellen hierzulande die meisten Todesopfer, während Stürme und Flut- oder Hochwasserkatastrophen die größten materiellen Schäden verursachen.

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Im Vergleich zur aktuellen Prognose für das Jahr 2025 schneidet die Bundesrepublik im langfristigen Mittel jedoch relativ besser ab und landet auf Platz vierundvierzig. Dennoch bleibt das Risiko signifikant hoch, insbesondere wenn man die Häufigkeit und Intensität der Ereignisse in den letzten Jahren betrachtet. Die Daten des Indexes stellen sowohl absolute Zahlen an Toten und Betroffenen als auch das Verhältnis zur Einwohnerzahl bzw. Wirtschaftsleistung dar, um eine faire Vergleichbarkeit zwischen Nationen unterschiedlicher Größe zu gewährleisten.

Führende Betroffene im globalen Vergleich

Besonders hart trifft es dabei Länder, die am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, aber dennoch unter den schlimmsten Auswirkungen leiden. In der Langzeitanalyse stehen an der Spitze der karibische Inselstaat Dominica, Myanmar und Honduras. Diese Nationen waren teils mehrfach von verheerenden Stürmen und anderen katastrophalen Wetterlagen betroffen. Dominica erlitt beispielsweise durch einen einzelnen Sturm enorme Zerstörungen, die das Land bis heute nicht vollständig überwinden konnte.

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In Europa stehen Italien, Frankreich, Griechenland und Spanien relativ weit oben auf der Betroffenheitsliste, nämlich unter den ersten zwanzig betroffenen Staaten. Angesichts der heftigen Hitzewellen, Waldbrände und Überflutungen in Europa in diesem aktuellen Jahr ist zu erwarten, dass diese Länder im nächsten veröffentlichten Index noch weiter oben landen werden. Dies verdeutlicht, dass die südlichen und südosteuropäischen Regionen extrem anfällig für steigende Temperaturen und unvorhersehbare Niederschlagsmengen sind.

Forderungen nach fairen Beiträgen der Verursacher

Die Hauptverursacher der Klimakrise müssen endlich für Anpassung und den Umgang mit Verlusten und Schäden ihren fairen Beitrag leisten. Diese Forderung äußerte Lisa Schultheiss, Co-Autorin des Berichts, eindringlich in Antalya. Sie verweist darauf, dass die wirtschaftlichen und menschlichen Kosten, die durch Extremwetter entstehen, oft von den am schwächsten ausgestatteten Gesellschaften getragen werden müssen, obwohl sie kaum zur globalen Erwärmung beigetragen haben.

Co-Autorin Vera Künzel ergänzte die statistische Lage durch kontextuelle Erklärungen zur Arten der Schäden. Sie betonte, dass die Art der Zerstörung stark vom jeweiligen Wetterereignis abhängt. Während hitzebedingte Todesfälle oft durch Überlastung des Körpers oder mangelnde Infrastruktur verursacht werden, führen plötzliche Überschwemmungen zu sofortigen und irreversiblen Infrastrukturschäden. Diese Unterscheidung ist für die Planung künftiger Schutzmaßnahmen von entscheidender Bedeutung.

Datenlücken im Globalen Süden und zukünftige Perspektiven

Die Verteilung der registrierten Schäden ist weltweit sehr ungleich. Zudem konzentriert sich die Forschung zu den Folgen des Klimawandels tendenziell auf reichere Staaten, obwohl ärmere Länder besonders stark betroffen seien. Ausgerechnet im Afrika unterhalb der Sahara seien in einer relevanten Datensammlung kaum Hitzewellen verzeichnet. Dies liegt weniger an der Abwesenheit der Hitze, sondern an mangelnder Datenerfassung durch unterfinanzierte Meteorological Dienste.

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Die Autoren des Indexes versuchen, diese kritischen Datenlücken auszugleichen, indem sie die Ergebnisse ins Verhältnis setzen zum Entwicklungsstand eines Landes. Wahrscheinlich ist die tatsächliche Betroffenheit in Ländern des sogenannten Globalen Südens noch größer als in den aktuellen Zahlen dargestellt. Germanwatch warnt daher davor, dass die aktuelle Statistik die reale Krise möglicherweise unterschätzt und drängt auf eine dringend notwendige finanzielle Unterstützung der vulnerabelsten Regionen.