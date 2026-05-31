Deutschland gewinnt Testspiel gegen Finnland deutlich

Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte auf ein starkes Team zurückgreifen und die Deutschen gewannen deutlich mit 4:0.

Deutschland hat das erste von zwei Testspiel en vor der Weltmeisterschaft in Mainz gegen Finnland deutlich mit 4:0 gewonnen. Der Bundestrainer Julian Nagelsmann konnte auf ein starkes Team zurückgreifen, da alle Spieler außer Kai Havertz von Arsenal zur Verfügung standen.

Der Stuttgarter Deniz Undav konnte in der ersten Stunde zwei Tore für einen Einsatz in den USA sammeln, bevor er angeschlagen vom Platz musste. Der zweitbeste Torschütze der Bundesliga, der oft kritisch von Nagelsmann bewertet wird, erzielte in der 34. Minute das 1:0 und kurz vor seiner Auswechslung in der 57. Minute das 3:0.

Zwischen diesen beiden Toren legte er für Florian Wirtz auf, der zum 2:0 traf. Den vierten Treffer erzielte Jamal Musiala. Manuel Neuer wurde geschont, sein Bayern-Teamkollege Lennart Karl kam zum ersten Einsatz von Beginn weg und konnte einen Assist gutschreiben lassen. Die Deutschen spielen am kommenden Samstag in Chicago gegen den Co-Gastgeber USA, bevor am 14.

Juni in Houston WM-Neuling Curaçao der Startgegner ist. Der Verteidiger Akanji ist bereits auf die Herausforderungen der Weltmeisterschaft vorbereitet: Es war noch nicht perfekt, wir müssen am 13. Juni bereit sein





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