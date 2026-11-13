Deutschland gewinnt 2:0 gegen Serbien mit Eigentor und Wirtz-Treffer

Die deutsche Fußballnationalmannschaft bezwang Serbien mit 2:0. Srdjan Babic erzielte ein Eigentor und Florian Wirtz sorgte für den zweiten Treffer im Spiel.

Die deutsche Fußball nationalmannschaft hat ihr Match gegen Serbien deutlich mit zwei zu null gewonnen. Der Spielstand änderte sich zunächst durch ein unglückliches Eigentor von Srdjan Babic und wurde später durch ein präzises Ziel von Florian Wirtz verdoppelt. Beide Treffer wurden von der Video-Schiedsrichter-Technologie bestätigt, was für Klarheit in den entscheidenden Momenten sorgte.

Erster Treffer durch Eigentor von Babic

Der erste wichtige Moment im Spiel ereignete sich durch einen Fehlgriff der serbischen Abwehr. Srdjan Babic erzielte versehentlich sein eigenes Tor, was den Spielstand zunächst auf 0:1 für Deutschland veränderte. Der Ball hatte eine unglückliche Flugkurve und fälschte unvorhersehbar, bevor er flach ins Netz des gegnerischen Kaders landete. Dieser Umstand brachte Pech für das Team aus Serbien, da das Tor nicht durch eine direkte Aktion der angreifenden Elf zustande kam.

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Die Gültigkeit dieses Eigentores wurde später durch die Ansicht des Video-Schiedsrichters bestätigt. Diese Bestätigung sorgte dafür, dass der erste Zähler in der Statistiken korrekt verbucht wurde und Deutschland einen leichten Vorsprung ins Spiel bringen konnte. Es markierte den frühen Durchbruch, der die Dynamik des Spiels zugunsten der deutschen Mannschaft veränderte.

Florian Wirtz verdoppelt den Vorsprung

Kurz darauf sorgte Florian Wirtz für die weitere Verstärkung des deutschen Vorsprungs. Der Angreifer traf mit seinem rechten Fuß aus kürzester Distanz unten links im Tor des Gegners. Dieser Treffer machte den Spielstand endgültig zu 0:2 für die deutsche Auswahl. Auch dieses Ziel unterzog sich der Prüfung durch die Video-Schiedsrichter-Instanz, die den Treffer als regelkonform anerkannte.

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Florian Wirtz zeigte dabei große Effizienz, indem er eine günstige Position im Strafraum nutzte, um das Ballziel sicher zu treffen. Sein Einsatz trug maßgeblich dazu bei, dass Serbien keine Hoffnungen auf ein Comeback schmeichelten. Die Bestätigung durch die Technologie unterstrich die Qualität des Tors und beendete jegliche Diskussion über eine mögliche Abspielbarkeit der Situation.

Kai Havertz und weitere Chancen vergeben

Neben den Torschützen gab es weitere offensive Bemühungen, die das Spielgeschehen prägten. Kai Havertz versuchte mehrfach, das Tor zu finden. Dabei scheiterte er zunächst mit einem Kopfball aus kürzester Distanz, wobei die Kugel knapp rechts am Pfosten vorbeiging. Die Vorbereitung stammte hierbei von Maximilian Mittelstädt, der nach einer Ecke eine Flanke in das Strafraumzentrum schickte.

Auch ein weiterer Schussversuch von Kai Havertz aus der Strafraummitte mit dem linken Fuß wurde abgewehrt. Der Keeper des Gegners hielt den Ball sicher in der Mitte des Kastens. Ein weiteres Szenario sah Havertz erneut in zentraler Position, doch sein Versuch scheiterte, als der Torwart den Ball links unten hielt. Die Vorarbeit gelang hierbei Aleksandar Pavlovic durch einen Steilpass.

Technische Kontrolle und Spielverlauf

Die Schiedsrichterkollegen achteten auch auf regelkonforme Abläufe im Mittelfeld. Stefan Gudelj wurde für ein Foul verwarnt, was die Aufmerksamkeit auf die physische Härte des Spiels lenkte. Mihajlo Cvetkovic bekam in der gegnerischen Hälfte einen Freistoß zugesprochen, was den rhythmischen Wechsel im Spielverlauf widerspiegelte.

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Der Startschuss zum ersten Halbzeit gab den Auftakt für diese spannende Begegnung. Die deutsche Mannschaft nutzte die Chancen effizienter als ihr Gegner und baute den Vorsprung durch Präzision und Glück auf. Das Endergebnis von zwei zu null spiegelt die Leistung wider, wobei die Bestätigung der Tore durch die Video-Technologie die Endgültigkeit der Statistik unterstrich.