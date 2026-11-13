Deutsches Körnermais Defizit: Trockenheit drückt Ernten massiv

Extreme Trockenheit verursacht massive Einbußen bei der Körnermais-Ernte in Deutschland. Importe und Logistik werden nun kritisch, während die Herbstaussaat erfolgreich verlief. Die Marktsituation verschärft sich.

Die Körnermais -Ernte in Deutschland ist infolge einer außergewöhnlichen Trockenheit deutlich niedriger ausgefallen als erwartet. Diese massive Einbuße trifft einen Rohstoff, der weltweit für Lebensmittel, Futtermittel, Bioenergie und industrielle Prozesse unverzichtbar ist. Da die heimische Produktion den Bedarf nicht decken kann, wird Deutschland nun verstärkt auf Importe aus anderen Ländern angewiesen sein.

Die aktuelle Situation zeigt ein klares Nord-Süd-Gefälle. Während die Erntemengen in Norddeutschland nur leicht unter dem Vorjahresniveau liegen, sind sie im Süden durch die Dürre dramatisch eingebrochen. Bayern verzeichnet Einbußen von rund 25 Prozent, Rheinland-Pfalz verliert etwa 30 Prozent und Baden-Württemberg ist mit einem Rückgang von rund 40 Prozent besonders hart getroffen.

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Experteneinschätzung zu Marktlücken

Der Getreidemarktexperte des Deutschen Raiffeisenverbands (DRV), Guido Seedler, bestätigt die Lage deutlich. Er stellt fest, dass Deutschland seinen Bedarf nicht aus eigenen Mitteln decken kann und zusätzliche Mengen aus dem Ausland benötigt. Auch die europäische Maisernte fällt insgesamt enttäuschend aus, weshalb Lieferungen aus Drittländern für die Versorgung des deutschen Marktes an immer größerer Bedeutung gewinnen.

Süddeutsche Bauern unter Doppelbelastung

In Süddeutschland addieren sich zwei kritische Faktoren: niedrige Körnermaiserträge und eine angespannte Futterversorgung. Guido Seedler erklärt, dass ein Teil der ursprünglich für Körnermais geplanten Flächen gar nicht mehr für die Ernte zur Verfügung stand. Der Aufwuchs wurde stattdessen als Viehfutter genutzt, was die ohnehin schon schlechte Erntesituation zusätzlich belastet und die Versorgungslage weiter verschärft.

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Logistik als entscheidender Marktfaktor

Die knappe Versorgungslage könnte sich in den kommenden Monaten weiter zuspitzen. Entscheidend wird nun sein, dass verfügbare Partien zuverlässig dorthin transportiert werden, wo sie dringend benötigt werden. Die Logistik wird somit zum Schlüsselfaktor für eine ausreichende Versorgung des Marktes. Die Verfügbarkeit von Kapazitäten bei Bahn, Binnenschiffen und Lastkraftwagen wird die weitere Marktentwicklung maßgeblich mitbestimmen.

Erfolgreicher Abschluss der Herbstaussaat

Trotz der problematischen Mais-Ernte verlief die Herbstaussaat in Deutschland gut. Sie konnte weitgehend erfolgreich und ohne größere Probleme abgeschlossen werden. Lediglich in Teilen Norddeutschlands verhinderten hohe Niederschläge die Bestellung einzelner Flächen. Der DRV erwartet derzeit insgesamt keine signifikanten Verschiebungen bei den Anbauflächen für Raps und Getreide, die sich auf dem Niveau des Vorjahres bewegen dürften. Die erfolgreiche Aussaat unter guten Bedingungen ist eine wichtige Nachricht für die Land- und Agrarwirtschaft.