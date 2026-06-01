Deutscher Unternehmer will exklusive Nordamerika‑Kanarische Inseln‑Afrika‑Route mit 747‑Business‑Class starten

Klaus J. Lauth plant mit Can Am Airways eine reine Business‑Class‑Flotte aus Boeing 747‑400, die Nordamerika, Gran Canaria und Afrika verbindet. Zunächst im ACMI‑Modell mit Airbus A340‑600, später eigenes Luftverkehrszeugnis und Fokus auf Premium‑Service und Fracht.

Ein ambitionierter Unternehmer aus Gran Canaria will die transatlantische Luftfahrt neu denken und mit seiner geplanten Airline, die er Can Am Airways nennt, eine exklusive Verbindung zwischen Nordamerika, den Kanarischen Inseln und Afrika aufbauen.

Der 64‑jährige Klaus J. Lauth, gelernter Maschinenbauingenieur und ehemaliger Unternehmensberater, plant zunächst den Einsatz von gemieteten Airbus A340‑600 im Rahmen einer ACMI‑Struktur, also inklusive Flugzeug, Crew, Wartung und Versicherung. Diese Phase diene als Testlauf für die angestrebte Langstreckenstrecke, die bereits jetzt mit der Route Washington D.C. - Las Palmas - Abuja in Aussicht steht. Diese Linie soll vor allem politisch‑diplomatischen Verkehr, Geschäftsreisende, die wachsende afrikanische Diaspora in den USA sowie den aufstrebenden westafrikanischen Markt bedienen.

Lauth sieht in dieser Atlantik‑Diagonalen ein Potenzial für unterschiedliche Kundengruppen: Urlauber aus Nordamerika, die die Kanaren als Sonnenziel nutzen, Reisende zwischen Afrika und den USA, Kreuzfahrtgäste, Business‑ und Diplomaten‑Passagiere sowie ein erhebliches Frachtnahes Geschäft, das vor allem auf das Laderaumangebot der großen Jumbo‑Jets zurückgreifen kann. Wenn die Testphase mit den gemieteten Airbus‑Flugzeugen erfolgreich verläuft, soll Can Am Airways mittelfristig ein eigenes Luftverkehrsbetreiberzeugnis (AOC) erhalten und die Flotte auf Boeing 747‑400 umstellen.

Lauth plant ein reines Premium‑Konzept: Auf den 747‑Fliegern soll es keine Economy‑Klasse geben, sondern ausschließlich Business‑Class‑Sitze. Die Kabine sei in einer 2‑2‑2‑2‑Bestuhlung angelegt, wobei die mittleren vier Sitze durch einen Trennschemel in zwei Zweier‑Einheiten aufgeteilt werden, sodass jede Reihe acht Sitze bietet. Mit 280 bis 340 Sitzen pro Flugzeug würde dies die größte reine Business‑Class‑Kabine der Welt darstellen, vergleichbar mit der Premium‑Economy‑Ausstattung, die die Lufthansa derzeit auf ihren 747‑400 einsetzt.

Das kulinarische Angebot soll regionale Spezialitäten aus den jeweiligen Zielregionen umfassen und durch außergewöhnliche Service‑Elemente wie zum Beispiel Modeschauen an Bord aufgepeppt werden. Für die weitere Expansion plant Lauth frühzeitig weitere nordamerikanische Drehkreuze wie New York, Chicago und Toronto sowie das afrikanische Ziel Kapstadt. Langfristig soll die Flotte auf bis zu zwölf Jumbo‑Jets anwachsen; um den hohen Treibstoffverbrauch zu reduzieren, prüft er bereits Kooperationen zur Optimierung der Triebwerks‑Fanschaufeln.

Das Geschäftsmodell stützt sich laut Lauth auf ein eigens entwickeltes Analyse‑Tool mit rund zweihundert Parametern, das die Wirtschaftlichkeit bei einer durchschnittlichen Auslastung von etwa 66 % bestätigt - unter Berücksichtigung von Yield‑Entwicklungen, Cargo‑Umsätzen, ACMI‑Kosten, Streckenprofilen und der speziellen Kabinenkonfiguration. Im Vergleich zu heutigen Langstrecken‑Flugzeugen wie dem Airbus A321 XLR, das häufig für Direktflüge von Toronto oder Montréal nach Teneriffa eingesetzt wird, bietet die 747‑Variante laut Lauth nicht nur mehr Platz, sondern auch ein luftigeres Raumgefühl, das besonders auf sehr langen Flügen geschätzt wird.

Die Idee, ausschließlich eine Premium‑Klasse zu betreiben, hebe er als Alleinstellungsmerkmal gegenüber etablierten Carrier wie Qatar Airways, Emirates oder Singapore Airlines hervor, die zwar ebenfalls Business‑Klassen anbieten, jedoch nie ein komplett auf Luxus ausgerichtetes Flugzeugkonzept ohne Economy umgesetzt haben. Lauth ist überzeugt, dass dieses differenzierte Angebot, gepaart mit einem starken Fokus auf Fracht und außergewöhnlichem Bordservice, das Projekt langfristig tragfähig macht





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Airlines Business Class Transatlantische Routen Boeing 747 Start‑Up

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