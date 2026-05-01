Deutsche Wirtschaft wächst im ersten Quartal stärker als erwartet

Die deutsche Wirtschaft verzeichnet im ersten Quartal ein Wachstum von 0,3 Prozent, übertreffend die Erwartungen der Ökonomen. Trotz globaler Herausforderungen zeigt sich die Konjunktur stabil, während Analysten ihre Prognosen für 2026 nach unten korrigieren. Auch in den USA und der Schweiz gibt es Anzeichen für eine leichte Erholung.

Die deutsche Wirtschaft zeigt im ersten Quartal des Jahres ein moderates Wachstum von 0,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Dies geht aus den aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor.

Die positive Entwicklung übertrifft die Erwartungen von Ökonomen, die laut Reuters lediglich mit einem Anstieg von 0,2 Prozent gerechnet hatten. Sowohl der private als auch der staatliche Konsum trugen maßgeblich zu diesem Ergebnis bei.

Zudem legten die Exporte zu, was die wirtschaftliche Stabilität zu Jahresbeginn unterstreicht. Im letzten Quartal des Vorjahres war das Bruttoinlandsprodukt noch um 0,2 Prozent gestiegen. Trotz der anhaltenden Belastungen durch den Konflikt im Nahen Osten bleibt die Konjunktur damit zu Beginn des Jahres stabil.

Allerdings haben Analysten ihre Prognosen für das Gesamtjahr 2026 nach unten korrigiert und erwarten nun nur noch ein schwaches Wachstum. Der Bundesverband der Deutschen Industrie geht davon aus, dass eine Rezession möglicherweise vermieden werden kann, warnt jedoch vor strukturellen Schwächen in der Wirtschaft. Auch in den USA zeigt sich die Wirtschaft im ersten Quartal des Jahres mit einem aufs Jahr hochgerechneten Wachstum von 2,0 Prozent dynamischer als im Vorquartal, als das Plus noch bei 0,5 Prozent lag.

Laut Reuters hatten Ökonomen hier mit einem Anstieg von 2,3 Prozent gerechnet. Die höheren Staatsausgaben und steigenden Exporte waren die Haupttreiber dieser Entwicklung. In der Schweiz hellen sich die Konjunkturaussichten leicht auf. Das Konjunkturbarometer der ETH Zürich stieg im April um 2,3 Punkte auf 97,9 Zähler.

Der Indikator bleibt jedoch unter dem langfristigen Durchschnitt von 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Wirtschaft noch nicht vollständig aus der Krise heraus ist. Die aktuellen Daten zeigen somit ein gemischtes Bild der globalen Konjunktur, wobei Deutschland und die USA ein leichtes Wachstum verzeichnen, während die Schweiz weiterhin mit Herausforderungen konfrontiert ist





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