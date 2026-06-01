Deutsche Firmen nehmen erstmals seit Beginn des russischen Angriffskriegs wieder am St. Petersburger Wirtschaftsforum teil. Trotz stark gesunkener Handelszahlen betonen Unternehmen langfristige Interessen und fordern eine Wiederaufnahme von Direktinvestitionen und Gasimporten.

Deutsche Unternehmen haben nach fast drei Jahren Unterbrechung erstmals wieder offiziell am Internationalen Wirtschaft sforum in St. Petersburg teilgenommen, das vom 3. bis 6. Juni unter der Schirmherrschaft von Präsident Wladimir Putin stattfand.

Die Rückkehr wurde von der Deutsch‑Russischen Auslandshandelskammer (AHK) verkündet und von deren Vorstandsvorsitzendem Matthias Schepp begründet. Schepp betonte, dass die anhaltenden wirtschaftlichen Interessen deutscher Firmen ein klares Signal für die Notwendigkeit eines Dialogs gebe, insbesondere jetzt, da ein Waffenstillstand in Aussicht stehe. Er verwies darauf, dass deutsche Unternehmen in Russland Vermögenswerte in Höhe von mehr als 100 Milliarden Euro besitzen, die es zu schützen gelte.

In diesem Zusammenhang wolle der Westen Russland nicht vollständig an Asien verlieren, weil das Land über einen riesigen Binnenmarkt und reiche Rohstoffvorkommen verfüge. Die AHK weist darauf hin, dass chinesische Investoren im ersten Quartal allein rund 1 400 neue Gesellschaften in Russland gegründet haben, was die strategische Bedeutung des Landes für globale Unternehmen unterstreiche. Auf dem Forum wurden mehrere prominente deutsche Vertreter genannt, darunter Thomas Bruch, langjähriger Chef der Handelsgruppe Globus, und Stefan Dürr, ein in Russland tätiger Agrarunternehmer.

Die Globus‑Gruppe gehört zu den etwa 1 600 deutschen Unternehmen, die laut Angaben der AHK weiterhin in Russland aktiv sind. Gemeinsam erwirtschafteten diese Firmen im vergangenen Jahr rund 20 Milliarden Euro Umsatz. Trotz dieser Zahlen bleibt das Austauschvolumen jedoch deutlich unter dem Niveau der Vorkriegszeit: Das bilaterale Handelsvolumen ist von 59,7 Milliarden Euro im Jahr 2021 auf weniger als zehn Milliarden Euro gesunken, nachdem es 2012 seinen Höchststand von rund 80 Milliarden Euro erreicht hatte.

Die rückläufigen Zahlen spiegeln die anhaltenden Sanktionen und die unsichere geopolitische Lage wider. Eine aktuelle Umfrage der Auslandshandelskammer unter ihren Mitgliedern zeigt jedoch, dass die Mehrheit der befragten Unternehmen ihr Engagement am russischen Markt beibehalten möchte. Drei Viertel der Befragten sind trotz der Sanktionen mit ihrem Geschäft in Russland zufrieden, und zwei Drittel gehen davon aus, dass die westlichen Strafmaßnahmen die russische Wirtschaft stark bis sehr stark belasten.

Gleichzeitig befürworten die meisten Unternehmen eine baldige Wiederaufnahme deutscher Direktinvestitionen sowie die Fortsetzung von Gasimporten aus Russland - entweder sofort oder nach einem endgültigen Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine. Diese Haltung verdeutlicht die Ambivalenz zwischen politischer Kritik und wirtschaftlicher Notwendigkeit, die die deutsch‑russischen Wirtschaftsbeziehungen derzeit prägt





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