Deutsche Rück Gruppe: Rekordwachstum und gestärkte Substanz im Geschäftsjahr 2025

Die Deutsche Rück Gruppe verzeichnet im Geschäftsjahr 2025 ein deutliches Wachstum in allen Sparten, insbesondere im Leben- und Krankenversicherungsgeschäft. Die Bruttobeiträge stiegen um 6,1 % auf über 2,2 Mrd. Euro, während die Sicherheitsmittel auf über 3,5 Mrd. Euro wuchsen. Der Jahresüberschuss nach Steuern beträgt 21,1 Mio. Euro.

Die Deutsche Rück Gruppe hat das Geschäftsjahr 2025 mit einem deutlichen Wachstum und einer gestärkten Substanz abgeschlossen. Die gebuchten Bruttobeitragseinnahmen stiegen in allen strategischen Geschäftsfeldern um 6,1 Prozent auf mehr als 2,2 Milliarden Euro.

Besonders hervorzuheben ist das Geschäftsfeld Leben und Gesundheit, das einen kräftigen Zuwachs von 24,9 Prozent auf 105,2 Millionen Euro verzeichnete. Dieser Erfolg ist auf die gezielte Expansion in die Region Middle East und Nordafrika zurückzuführen, die bereits 2024 begonnen wurde. Auch die Sparten Sachversicherung mit plus 4,7 Prozent und Unfallversicherung (HUK) mit plus 5,6 Prozent trugen zum positiven Ergebnis bei. Die sonstigen Versicherungszweige legten um 12,5 Prozent auf 115,7 Millionen Euro zu.

Das Kapitalanlageergebnis belief sich auf 69,6 Millionen Euro. Eine hohe Zuführung zur Schwankungsrückstellung und ähnlichen Rückstellungen von 109,2 Millionen Euro stärkte die Substanz des Unternehmens. Die Sicherheitsmittel, einschließlich der Nettoschaden- und Nettodeckungsrückstellung, wuchsen auf über 3,5 Milliarden Euro. Der Jahresüberschuss nach Steuern stieg von 14,5 Millionen Euro im Vorjahr auf 21,1 Millionen Euro.

Das ertragsorientierte Wachstum in allen Geschäftsfeldern ist ein Beleg für den Erfolg der Internationalisierungsstrategie der Deutsche Rück Gruppe. Vorstandsvorsitzender Dr. Frank Bosch kommentierte: Wir haben besonders im Geschäftsfeld Leben und Gesundheit stark zugelegt. Die schrittweise und zielgerichtete Ausweitung auf internationale Märkte zahlt sich aus. Unsere Substanzstärke bleibt ein wichtiger Faktor, um dieses Wachstum nachhaltig fortzusetzen.

Die Gruppe profitiert von einer soliden Kapitalbasis und einem diversifizierten Portfolio, das sowohl nationale als auch internationale Risiken abdeckt. Im Inlandsgeschäft wurde die Marktposition in der Rückversicherung für öffentlich-rechtliche Versicherer weiter gefestigt. Auf den internationalen Märkten, insbesondere in der MENA-Region, konnten neue Kunden gewonnen und bestehende Partnerschaften vertieft werden. Für das Jahr 2026 erwartet die Deutsche Rück Gruppe weitere Beitragszuwächse, vor allem in der Leben- und Krankenrückversicherung.

Das Wachstum wird sowohl durch den Ausbau des Geschäfts in den deutschsprachigen Märkten als auch durch den fortgesetzten Aufbau in der Region Middle East und Nordafrika getrieben. Die Gruppe plant, ihre Präsenz in diesen Märkten weiter zu stärken und gleichzeitig die Kostenstruktur zu optimieren. Die solide Schaden-Kosten-Quote und die hohe Kapitalausstattung ermöglichen es, auch in einem herausfordernden Marktumfeld profitabel zu wachsen.

Insgesamt blickt die Deutsche Rück Gruppe optimistisch auf die kommenden Jahre und wird ihre Strategie der konsequenten Internationalisierung fortsetzen, um langfristig Wert für ihre Aktionäre und Kunden zu schaffen





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