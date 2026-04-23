Deutsche Podcaster erobern die Streaming-Charts – „Gemischtes Hack“ auf Platz zwei

Der deutsche Podcast „Gemischtes Hack“ erreicht einen historischen zweiten Platz in den globalen Podcast-Charts, knapp hinter Joe Rogan. Taylor Swift, Bad Bunny und The Weeknd dominieren weiterhin die Musik-Streaming-Landschaft auf Spotify.

Die Welt des digitalen Audios erlebt eine bemerkenswerte Verschiebung, in der deutsche Podcast er nun an der Spitze der globalen Streaming -Charts stehen. Der Podcast „ Gemischtes Hack “, moderiert von Felix Lobrecht, Tommi Schmitt und Olli Schulz, hat eine beeindruckende zweite Position in der Liste der meistgehörten Podcast s aller Zeiten erreicht – direkt hinter dem etablierten Joe Rogan.

Diese Leistung unterstreicht die wachsende Popularität deutschsprachiger Inhalte auf internationaler Ebene und zeigt, dass Humor und tiefgründige Gespräche keine Sprachbarrieren kennen. Der Erfolg von „Gemischtes Hack“ ist ein Phänomen, das die deutsche Podcast-Landschaft nachhaltig prägen wird und andere Kreative ermutigt, eigene Formate zu entwickeln und ein breiteres Publikum zu erreichen. Die Kombination aus Lobrechts scharfzüngiger Beobachtungsgabe, Schmitts unkonventionellem Humor und Schulz' musikalischem Fachwissen scheint ein Publikum zu fesseln, das nach authentischen und unterhaltsamen Inhalten sucht.

Die Tatsache, dass ein deutschsprachiger Podcast eine solche Position erreicht hat, ist ein Beweis für die Qualität der Produktion und die Fähigkeit des Teams, eine starke Verbindung zu ihren Hörern aufzubauen. Es ist ein Triumph für die deutsche Podcast-Szene und ein Signal an Streaming-Anbieter, verstärkt in lokale Inhalte zu investieren. Neben dem Podcast-Boom dominieren auch weiterhin Musikstars die Streaming-Plattformen. Taylor Swift, Bad Bunny und The Weeknd führen die Liste der meistgehörten Musikkünstler in der Geschichte von Spotify an.

Taylor Swift wird als die am meisten gestreamte Künstlerin seit der Gründung des Unternehmens vor 20 Jahren gefeiert. Ihre Fähigkeit, sich musikalisch neu zu erfinden und gleichzeitig eine starke Verbindung zu ihren Fans zu pflegen, hat sie zu einer Ikone des Streaming-Zeitalters gemacht. Bad Bunny, der puerto-ricanische Superstar, hat mit seinem Album „Un Verano Sin Ti“ aus dem Jahr 2022 den Rekord für das meistgestreamte Album aufgestellt.

Seine einzigartige Mischung aus Reggaeton, Latin Trap und Pop hat ein globales Publikum begeistert und ihn zu einem der einflussreichsten Musiker der Gegenwart gemacht. The Weeknd, bekannt für seine düsteren und atmosphärischen Songs, vervollständigt das Trio der Streaming-Giganten. Seine Hits wie „Blinding Lights“ haben Milliarden von Streams generiert und ihn zu einem der erfolgreichsten Künstler der letzten Jahre gemacht.

Die Popularität dieser Künstler zeigt, dass Streaming-Plattformen eine entscheidende Rolle bei der Verbreitung von Musik spielen und Künstlern ermöglichen, ein weltweites Publikum zu erreichen. Die Streaming-Daten spiegeln auch die sich verändernden Musikgeschmäcker wider und zeigen, dass Genres wie Latin und Pop eine immer größere Bedeutung gewinnen. Die Streaming-Landschaft ist jedoch vielfältig und bietet Platz für eine breite Palette von Künstlern und Genres.

Drake, Ariana Grande, Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem und Kanye West gehören ebenfalls zu den Top-Künstlern auf Spotify. Alben von The Weeknd, Ed Sheeran, Olivia Rodrigo, SZA, Post Malone, Billie Eilish und den Arctic Monkeys finden ebenfalls großen Anklang bei den Hörern. Der meistgestreamte Song ist „Blinding Lights“ von The Weeknd, gefolgt von Klassikern wie „Shape of You“ von Ed Sheeran und „Starboy“ von The Weeknd und Daft Punk.

Auch neuere Hits wie „As It Was“ von Harry Styles und „Someone You Loved“ von Lewis Capaldi sind in den Charts weit oben vertreten. Interessanterweise erfreuen sich auch Hörbücher wachsender Beliebtheit.

„A Court of Thorns and Roses“ von Sarah J. Maas, auf Deutsch „Das Reich der Sieben Höfe“, ist das meistgestreamte Hörbuch auf Spotify. Die Tatsache, dass viele der beliebtesten Podcasts und Hörbücher exklusiv auf Spotify verfügbar sind, unterstreicht die Bedeutung der Plattform als zentralen Anlaufpunkt für digitale Audioinhalte. Die Rangliste zeigt, dass die Nutzer eine große Vielfalt an Inhalten suchen, von Comedy und Talkshows bis hin zu Musik und fesselnden Geschichten.

Der Erfolg von „Gemischtes Hack“ und anderen deutschsprachigen Podcasts ist ein Zeichen dafür, dass die deutsche Kreativszene im digitalen Zeitalter eine wichtige Rolle spielt





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