Deutsche in Schweiz unterstützen Zuwanderungsinitiative der SVP

Viele eingebürgerte Deutsche in der Schweiz befürworten die SVP-Initiative 'Keine 10-Millionen-Schweiz'. Sie sorgen sich um Wohlstand und Mietpreise.

Mehrere hunderttausend Deutsche sind in die Schweiz eingewandert, dennoch unterstützen viele von ihnen die Zuwanderung sinitiative der SVP. Matthias Estermann, Präsident des Vereins für Deutsche in der Schweiz, sagt gegenüber Nau.ch: Die meisten Deutschen mit Schweizer Pass befürworten die Initiative ‹Keine 10-Millionen-Schweiz ›.

Sie möchten den Wohlstand bewahren, den sie in der Schweiz erreicht haben. Estermann erklärt, dass die hohen Mieten Anlass zur Sorge geben. Wenn die Bevölkerung weiter wachse, würden die Mieten noch stärker steigen. Viele Deutsche hätten Deutschland wegen der hohen Zuwanderung verlassen.

In der Schweiz könnten sie nun mitentscheiden, einen Deckel einzuführen. Die SVP-Initiative zielt darauf ab, dass die ständige Wohnbevölkerung die 10-Millionen-Grenze nicht überschreitet. Sollte dies dennoch geschehen, sind Verschärfungen im Asylbereich und beim Familiennachzug vorgesehen. Estermann betont, dass eingebürgerte Deutsche sich unfair behandelt fühlten, wenn arbeitssuchende Migranten von Sozialleistungen profitierten.

Sie wollten nicht, dass Arbeitslose der Schweiz auf der Tasche lägen, wie es in Deutschland der Fall sei. Die Gegenseite warnt vor negativen Folgen. Nationalrätin Ursula Zybach vom Nein-Komitee kann nachvollziehen, dass Eingebürgerte patriotische Gefühle entwickeln. Sie sagt: Viele träumten von einer Schweiz mit Geranien vor den Fenstern und genug Platz in den Zügen.

Dieser Traum werde mit der Initiative aber nicht Realität. Im Gegenteil: Es drohe eine Riesenkatastrophe. Zybach argumentiert, dass die Schweiz für Europäer und internationale Firmen unattraktiv werde, wenn sie die Personenfreizügigkeit kündige. Arbeitsplätze und Steuergelder gingen verloren.

Zudem kämen dann erst recht viele Asylsuchende, da die Abkommen von Schengen und Dublin gekündigt würden. Ihr Fazit: Die Zugewanderten, die Ja stimmen, schneiden sich ins eigene Fleisch





nau_live / 🏆 18. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Deutsche In Der Schweiz SVP Initiative Zuwanderung Einbürgerung 10-Millionen-Schweiz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Abstimmung zu Neutralitäts- und Ernährungsinitiative am 27. SeptemberAus dem Archiv: Pro und Contra zur Neutralitätsinitiative der SVP

Read more »

SVP-Kantonsräte machen Ersatz der Mühlaubrücke zur KantonssacheZwei Petitionen fordern bereits Tempo beim Ersatz der gesperrten Mühlaubrücke in Bazenheid. Drei SVP-Kantonsräte legen nun nach. Sie fordern von der Regierung Antworten zur Finanzierung und einer beschleunigten Realisierung des Ersatzbaus.

Read more »

SVP-Initiative 'Gegen eine 10-Millionen-Schweiz': Mehr als nur ein ZeichenDie SVP-Initiative zielt darauf ab, Arbeitsmigranten und Geflüchteten den sicheren Aufenthalt zu entziehen und das Familienleben einzuschränken. Bei Annahme droht der Verlust von Menschenrechtsschutz, und die SVP erhält ein Druckmittel für Jahrzehnte.

Read more »

Die neuen Superreichen unter 40 in der Schweiz: Wer sind sie?Die «Bilanz» hat die Liste der 100 reichsten jungen Schweizer veröffentlicht. Der Reichste ist der Chanel-Erbe.

Read more »