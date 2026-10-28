Der deutsche Bankenriese hat im dritten Quartal 2026 einen Vorsteuergewinn von 2,6 Milliarden Euro erzielt, während die Investmentbank und das Wealth Management als Haupttreiber gelten. Die Fondstochter DWS sammelt gleichzeitig neue Kundengelder. Der Bericht zeigt, dass die Bank plant, ihre Ertragsziele für 2026 zu übertreffen und langfristig die Rendite auf dem materiellen Eigenkapital zu steigern.

Die Deutsche Bank hat ihren Vorsteuergewinn im dritten Quartal 2026 um acht Prozent auf 2,6 Milliarden Euro gesteigert und damit das größte Finanzinstitut Deutschlands erneut in die Rekordphase katapultiert.

Das Finanzkonglomerat meldet, dass die Gewinne nach Steuern in den ersten neun Monaten des Jahres um sieben Prozent auf 5,9 Milliarden Euro in die Höhe getrieben wurden, während der Vorsteuergewinn im Fachbereich in der gleichen Zeit um acht Prozent auf 8,4 Milliarden Euro stieg. Die Erträge des gesamten Konzerns plus 4 Prozent auf 8,3 Milliarden Euro, während die Kosten mit 5,2 Milliarden Euro nahezu unverändert blieben.

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Deutsche Bank verbessert Rentabilität

Damit verbesserte sich die Aufwand-Ertrag‑Relation von 64,4 auf 62,4 Prozent und zeigte ein klareres Bild der Rentabilität des Unternehmens. Die Bilanz der Bank, die im vergangenen Jahr mit einem Vorsteuergewinn von 9,7 Milliarden Euro deutlich Druck machte, hat nach wie vor eine solide Position. Der Vorstand hat zudem angekündigt, die Zielmarke für den Jahresgewinn 2026 von rund 33 Milliarden Euro zu überschreiten.

Ein besonderer Rückblick auf die Kernbereiche zeigt, dass die Investmentbank, die seit Jahren als Hauptgewinnbringer gilt, erneut einen plus 12 Prozent gezielten Anstieg verzeichnete. Der Vorsteuergewinn dieser Sparte stieg auf knapp 1,1 Milliarden Euro. Die starke Nachfrage im Handel mit Anleihen, Devisen sowie der mittel- und langerisichte Finanzierung von Unternehmen begleitete die positive Entwicklung des Unternehmensbereichs. Die Unternehmensbank profitierte von Rekorderträgen und konnte ihr Kreditvolumen gegenüber dem Vorjahr um zehn Milliarden Euro vergrößern.

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Kundeneinlagen stiegen, aber die Risikovorsorge musste erhöht werden und erreichte bereits neun Prozent des Quartalsaufwands auf 501 Millionen Euro, wobei Risiken bei Gewerbeimmobilien und einem einzel Kreditengagement im asiatischen Unternehmensgeschäft identifiziert wurden. Im Wealth Management erzielte die Bank Erzeug deren Erträge um 10 Prozent des Vorjahresquartals. Das Vermögen der Privatkundenbank wuchs seit Jahresbeginn um 75 Milliarden Euro auf 865 Milliarden, der Nettozufluss im dritten Quartal betrug 17 Milliarden Euro, davon elf Milliarden in Anlageprodukt.

DWS verzeichnet Rekordzuflüsse

Neue Kundenbetreuer wurden eingestellt und zusammen mit der Vermögensverwaltung erreichten die Nettozuflüsse in den ersten neun Monaten 103 Milliarden Euro. Ein weiteres interessantes Segment ist die börsenkotierte Fondstochter DWS, die im dritten Quartal Nettozuflüsse von 30,9 Milliarden Euro erzielte - ein bislang nie dagewesenes Quartalsmaximum. Die ersten neun Monate des Jahres generierten 66,7 Milliarden Euro Zuflüsse, was bereits den Rekord eines ganzen Geschäftsjahres seit Börsengang übersprenjte.

Das verwaltete Vermögen von 1,221 Billionen Euro erreichte damit einen Höchststand und wuchs relativ zu Ende 2025 um 136 Milliarden Euro an. Passive Anlageprodukte dominieren den Gewinn; im dritten Quartal flossen netto 15,8 Milliarden Euro in börsengehandelte Produkte der Marke Xtrackers ein, zusätzlich 13,9 Milliarden Euro in Geldmarktprodukte. Das aktive Fondsmanagement blieb hingegen neutral; Aktienfonds verloren netto eine Milliarde Euro, aber systematische und quantitative Anlagestrategien anzogen 1,1 Milliarden Euro.

Die DBs nächste Planungsphase wird auf eine Rendite von mehr als 13 Prozent bis 2028 ausgerichtet. Die harte Kernkapitalquote fand Ende September 14 Prozent.

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Strategische Ausrichtung bis 2028

Darüber hinaus wurden im laufenden Jahr Aktien im Umfang von 1,5 Milliarden Euro zurückgekauft, was das Verhältnis von Eigenkapital zu Umsatz weiter stärkte. Der Fokus der Bank liegt nun auf dem Sicherstellen von nachhaltigem Wachstum des Vermögens und der weitere Optimierung ihrer Kernbereiche, während sie gleichzeitig die Risikovorsorge sorgfältig an die aktuelle Marktbedingungen anpasst. Für Investoren des Finanzsektors bleibt die Deutsche Bank ein signifikantes Wachstumspotenzial, das durch die Kombination aus traditionellen Bankdienstleistungen, Investmentbanking und Wealth Management ausgeglichen wird.

Der aktuelle Trend zeigt, dass die Klasse von Vermögensverwaltung und Fondstechnologie, ein stetig wachsende Macht im modernen Finanzökosystem, erhebliche Übereinstimmungen mit globalen Mustern der Kapitalzuwanderung aufweisen, wobei der Fokus auf passive Anlagemodelle immer stärker wird.