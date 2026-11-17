Ein Datenleck enthüllt, dass die Deutsche Bank jahrelang russische Oligarchen in der Schweiz betreute. Dokumente zeigen Verbindungen zu Jeffrey Epstein und Donald Trump sowie Verstöße gegen Compliance-Regeln.

Die Deutsche Bank befindet sich aufgrund eines massiven Datenlecks in einer heftigen öffentlichen Kontroverse. Mehr als 15 Millionen interne Dateien wurden internationalen Medienorganisationen zugespielt und in den vergangenen Tagen von Journalisten intensiv ausgewertet. Die Enthüllungen belegen, wie das Geldinstitut über einen Zeitraum von mehr als einem Jahrzehnt hinweg geschäftliche Beziehungen zu russischen Oligarchen pflegte. Die Recherchen zeigen zudem detaillierte Verbindungen zu hochrangigen internationalen Figuren wie Jeffrey Epstein und Donald Trump.

Massive Dokumente enthüllen Oligarchen-Geschäfte in der Schweiz

Rund 20 russische Oligarchen sollen von den Schweizer Standorten der Deutschen Bank in Zürich und Genf aus betreut worden sein. Zu diesen Kunden gehörten auch Personen, deren enge Verbindung zu Wladimir Putin der Bank intern bekannt war. Mehrere renommierte Publikationen, darunter der "Spiegel", die "New York Times", die "Financial Times" und die "Wiener Zeitung", stützen sich auf diese Datenbasis für ihre Berichterstattung. Die Dokumente belegen, dass die Schweizer Zweigstellen dabei eine besonders wichtige Rolle für die Wahrung der Vertraulichkeit spielten.

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Bankgeheimnis behinderte interne Kontrollen und Auslandsinformationen

Die internen Unterlagen aus dem Zeitraum vor über zehn Jahren zeigen deutlich, wie die Bankstrategie gestaltet war. Die Schweizer Einheiten der Deutschen Bank hielten Informationen über ihre Kunden gegenüber Kollegen im Ausland teilweise mit Verweis auf das strenge Bankgeheimnis zurück. Dies erschwerte nicht nur die Weitergabe von Kundendaten an externe Stellen, sondern behinderte zeitweise auch den Informationsfluss innerhalb des Bankkonzerns selbst. Diese Praxis führte dazu, dass Compliance-Abteilungen an anderen Standorten nur unvollständig informiert waren, was Risiken erhöhte.

Compliance-Verletzungen zugunsten von Profit und Wachstum

Neben der Betreuung russischer Kunden legten die Dokumente auch den Umgang mit anderen umstrittenen Geschäftsbeziehungen offen. Die Unterlagen enthalten Details zu Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump sowie dem früheren Signa-Gründer René Benko. Interne Warnungen sollen vielfach übergangen worden sein, um problematische Geschäfte fortzusetzen oder neue Kunden zu gewinnen. Die Bank habe gesetzliche Vorgaben zur Prüfung neuer Kunden, das sogenannte "Know Your Customer"-Prinzip, nicht so streng ausgelegt wie notwendig.

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Strategische Planung vor dem Ukraine-Krieg und rechtliche Hürden

Interessant ist auch, wie die Deutsche Bank kurz vor dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine ihr Russlandgeschäft weiter ausbauen wollte. Die Dokumente zeigen zudem, dass die Bank umstrittene Steuergestaltungsmodelle für vermögende Kunden aufgesetzt hat. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine im Jahr 2022 war die Weitergabe von Kundendaten an US-Behörden zunächst rechtlich umstritten. Im März 2022 fand die Bank schließlich einen Weg, zumindest einen Teil der Informationen weiterzugeben, nachdem interne Kontrollen zur Kosteneinsparung und zur Vermeidung von Handelshindernissen vernachlässigt worden waren.

Reaktion der Bank: Alte Themen und Modernisierung

Die Deutsche Bank reagierte auf die Enthüllungen mit einer Stellungnahme, in der sie die in den Dokumenten thematisierten Vorgänge als alte Themen charakterisierte, die viele Jahre zurücklägen. Das Institut betonte in seiner Antwort, dass die Bank heute eine andere sei als in den vergangenen Jahren. Die aktuellen Vorwürfe werfen dennoch Fragen nach der langfristigen kulturellen Veränderung und der Wirksamkeit interner Kontrollmechanismen auf. Die Kombination aus historischen Geschäften, internationalen Skandalen und mangelnder Transparenz belastet das Vertrauen in das traditionelle deutsche Geldhaus erheblich.