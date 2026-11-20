Ein Datenleck offenbart, dass die Deutsche Bank kontroverse Kunden wie Jeffrey Epstein und russische Oligarchen über Schweizer Standorte betreute. Die Bank verteidigt sich mit vergangenen Aufarbeitungen.

Ein massives Datenleck hat die Geschäftspraktiken der Deutschen Bank unter scharfe Kritik gerückt. Die Enthüllungen zeigen, dass die in Frankfurt ansässige Bank in der Vergangenheit kontroverse Klientel bediente. Zu den identifizierten Kunden gehörten der verurteilte Sexualstraftäter Jeffrey Epstein sowie verschiedene russische Oligarchen mit engen Verbindungen zum Kreml.

Kontaktpflege zu umstrittenen Finanziers

Laut Recherchen des Journalistenkonsortiums kam Jeffrey Epstein im Jahr 2013 zur Deutschen Bank. In dieser Zeit unterhielten er und sein Umfeld zeitweise mehr als vierzig Konten bei dem Institut. Diese finanziellen Arrangements ermöglichten es Epstein, Geschäfte über die Bank abzuwickeln, bevor er 2019 starb.

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Neben Epstein konzentrierte die Bank offenbar mehrere russische Oligarchen auf ihren Standorten in Zürich und Genf. Interne Vermerkte der Bank beschrieben diese Kunden explizit als eng vertraut mit Präsident Wladimir Putin oder als loyal gegenüber dem russischen Staat. Zu diesen privilegierten Kunden zählten namhafte Unternehmer wie Viktor Vekselberg und Gennadi Timtschenko.

Schweizer Standort als Sicherheitsnetz

Die Strategie der Bank bestand darin, diese Risiko-Kunden spezifisch in der Schweiz zu betreiben. Der erklärte Zweck war die Nutzung des strengen Schweizer Bankgeheimnisses, um den Kunden maximale Vertraulichkeit zu gewähren. Dies geschah trotz der bekannten politischen Sensibilität und der damit verbundenen Reputationsrisiken für das Institut.

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Die deutsche Wochenzeitschrift "Spiegel" kritisierte das Verhalten der Bank scharf. Sie attestierte der Deutschen Bank, sie agiere oft immer noch fast genauso unverantwortlich, gierig und rücksichtslos wie eh und je. Diese Bewertung spiegelt die öffentliche Empörung über die langjährigen Praktiken wider.

Rechtliche Konsequenzen und Verteidigung

Seit dem Jahr 2000 wurden die Firmensitze der Deutschen Bank mindestens zweiundzwanzigmal durchsucht. Das Institut musste in der Vergangenheit Bußgelder in erheblicher Höhe zahlen, was auf wiederkehrende Verstöße gegen Compliance-Vorschriften hindeutet. Die aktuelle Debatte verstärkt den Druck auf das Management.

Die Deutsche Bank weist darauf hin, dass viele der enthüllten Vorgänge bereits Jahre zurückliegen. Das Institut betont, dass diese Fälle bereits mit den zuständigen Aufsichtsbehörden aufgearbeitet worden seien. Dennoch bleibt die Frage nach der aktuellen Unternehmenskultur und den geleiteten Risiken bestehen.