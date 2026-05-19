Deutsche Anwalt in Paris beantragt Entschädigung für Brandverletzte

Der Schweizer Rechtsanwalt Sébastian Fanti, der als Mandant für eine von der Brandkatastrophe von Crans-Montana schwer verletzen jungen französischen Frau vor dem Gericht in Paris vertreten, hat einen Antrag auf Entschädigung gestellt. Dabei sind alle rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft zu werden.

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Der Antrag wurde bei der Entschädigungskommission für Opfer von Straftaten (CIVI) in Paris gestellt, wie Fanti am Montagabend mitteilte. Die Walliser Staatsanwaltschaft bestätigte am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA den Eingang der Strafanzeige





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