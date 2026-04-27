Deutsch-britische Allianz für seltene Erden: Gemeinsame Strategie zur Sicherung der Rohstoffversorgung

Deutschland und Großbritannien planen eine enge Zusammenarbeit, um die Versorgung mit seltenen Erden zu sichern und strategische Reserven aufzubauen. Die Initiative ist eine Reaktion auf Chinas Exportkontrollen und die wachsende geopolitische Unsicherheit.

Deutschland und Großbritannien planen eine verstärkte Zusammenarbeit, um die Versorgung mit seltenen Erden zu sichern und strategische Reserven aufzubauen. Diese Initiative, die im Rahmen des deutsch-britischen Wirtschaftsgipfel s besiegelt werden soll, ist eine direkte Reaktion auf die zunehmende geopolitische Unsicherheit und die Abhängigkeit von einzelnen Lieferanten, insbesondere China .

Der britische Wirtschaftsminister Peter Kyle und seine deutsche Kollegin Katherina Reiche werden eine Strategievereinbarung unterzeichnen, die konkrete Schritte zur Exploration, Förderung und Diversifizierung der Lieferketten vorsieht. Die Bedeutung seltener Erden ist immens. Diese Elemente sind unverzichtbare Bestandteile moderner Technologien, die unseren Alltag prägen – von Smartphones und Laptops über Fernseher bis hin zu Elektroauto-Batterien und hochentwickelten Waffensystemen.

Die Dominanz Chinas in diesem Sektor wurde im April 2025 deutlich, als Peking im Handelsstreit mit den USA Exportkontrollen für sieben seltene Erden und daraus gefertigte Magnete verhängte. Diese Maßnahme offenbarte die Verwundbarkeit Europas und den dringenden Bedarf, die eigene Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Minister Kyle betonte, dass seltene Erden das Fundament wirtschaftlicher Sicherheit bilden und für zukünftiges Wachstum in Schlüsselindustrien unerlässlich sind. Obwohl Großbritannien und Deutschland bereits über eigene Ressourcen verfügen, sind diese im Vergleich zu China begrenzt.

Die neue Vereinbarung zielt darauf ab, die Exploration zu intensivieren und die vorhandenen Ressourcen effizienter zu nutzen, um die Abhängigkeit von externen Quellen zu verringern. Es geht nicht nur um die Sicherung des Zugangs zu Rohstoffen, sondern auch um den Aufbau strategischer Reserven, um im Falle von Lieferengpässen oder geopolitischen Krisen handlungsfähig zu bleiben.

Die Zusammenarbeit soll auch die Entwicklung neuer Technologien und Verfahren zur Gewinnung und Verarbeitung seltener Erden fördern, um die Effizienz zu steigern und die Umweltauswirkungen zu minimieren. Die deutsch-britische Initiative ist ein logischer Schritt im Rahmen des im Juli 2025 unterzeichneten Kensington-Vertrags, der eine vertiefte Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen wie Verteidigung, Sicherheit, Wirtschaft, Gesundheit und Kultur vorsieht.

Diese Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf den Bereich der Künstlichen Intelligenz, wo beide Länder ihre Kräfte bündeln wollen, um Innovationen voranzutreiben und ihre Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Minister Kyle wies darauf hin, dass es unwahrscheinlich sei, dass ein einzelnes europäisches Land einen Megakonzern von der Größe der US-amerikanischen Technologiegiganten hervorbringen könne.

Allerdings sei es durchaus möglich, durch einen paneuropäischen Ansatz die Forschung, Entwicklung und Kommerzialisierung in diesem Bereich zu fördern und so eine führende Position im globalen Wettbewerb zu erreichen. Dies erfordere jedoch einen gemeinsamen Ehrgeiz und die Bereitschaft gleichgesinnter Länder, zusammenzuarbeiten. Die Vereinbarung soll das Fundament für langfristige Widerstandsfähigkeit legen und kann potenziell auf weitere Partnerschaften ausgeweitet werden.

Die Sicherung der Versorgung mit seltenen Erden ist somit nicht nur eine wirtschaftliche, sondern auch eine strategische Notwendigkeit, um die Zukunft Europas zu gestalten und seine Unabhängigkeit zu gewährleisten. Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Großbritannien dient als Vorbild für eine koordinierte europäische Strategie, die auf Diversifizierung, Innovation und Resilienz setzt





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