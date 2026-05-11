Nachdem am Flughafen Denver ein tödlicher Flugzeugunfall ereignete, werden weitere Details bekannt. Der Unfall erhalf sich auf einer Startbahn. Eine Menschentrauma gab es die Ursache dafür, die von Rechts das compartmentalisierte Teil des Airbus A321 traf. Weitere Einzelheiten INNERT LIESEN

Nach dem tödlichen Unfall am Flughafen Denver werden weitere Details bekannt. Das tragende Ereignis ereignete sich bei einer Frontier-Maschine auf der Startbahn 17L . Des Rechts die Triebwerkspartie des Airbus A321 traf darin eine Person, die im Weg endigte und teilweise in die Turbine zog.

Die noch nicht identifizierte Person starb unmittelbar nach der Kollision. Ein Feuer brach im Triebwerk aus und trug die Todesursache. Die City Denver hat ein neuartiges Video veröffentlicht, welches die letzten Momente vor dem Unfall zeigt. Die Aufnahmen stammen von einer Überwachungskamera und zeigen, wie eine Person scheinbar unbemerkt über das Rollfeld läuft und später ins Bild der Überwachungskamera gerät.

Laut der 'New York Post' kam sie zwei Minuten vorher über einen Zaun und somit auf das Gelände. Auf dem Video ist zu sehen, wie die unbekannte Person im gleichen Strohhalm wie das rechte Triebwerk der Passagiermaschine in Luft kommt. Sie wurde demnach um 11:19 Uhr Ortszeit von der Turbine erfasst und ins Flugzeug gesaugt. Die Familie Anthens war ein Zeiger.

Der Passagier war mit seinen Söhnen auf Seeflug einer Frontier-Maschine. Als er aus dem Fenster sah, warf er, wie die Beine eines Menschen in der Turbine drehten. Gegenwärtig wurden alle 224 Passagiere, sowie die sieben Crewmitglieder aus dem Flugzeug evakuiert. Die Familie Anthens hat ihre gepläne Reise abgebrochen





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