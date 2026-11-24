Carolien Janssens gewinnt den Designpreis Altefabrik 2026 für ihre ALPEN Trail-Running-Weste. Die Jury lobte die innovative Umsetzung und vergab 10'000 Franken für die Serienproduktion.

Die Gebert Stiftung für Kultur hat in Rapperswil-Jona den achten Designpreis Altefabrik vergeben. Der begehrte Titel ging 2026 an die Designerin Carolien Janssens. Ausgezeichnet wurde ihr Projekt ALPEN, eine speziell entwickelte Trail-Running-Weste. Die Preisverleihung fand am 24. November 2026 zur Eröffnung der Ausstellung in der Alten Fabrik statt. Damit verbunden ist die Auszeichnung mit einem Geldpreis in Höhe von 10'000 Franken.

Preisträgerin Carolien Janssens und ihre ALPEN Weste

Carolien Janssens setzte sich gegen weitere herausragende Entwürfe durch. Ihre Weste adressiert spezifische Probleme beim Langstreckenlauf in den Bergen. Das Kleidungsstück muss extrem leicht sein und bietet gleichzeitig viel Stauraum. Der Träger benötigt Platz für Flüssigkeit, Proviant und leichte Zusatzbekleidung. Diese Anforderungen erfüllen eine Vielzahl von Aufgaben während eines mehrstündigen Berglaufs.

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Die Weste löst das Problem variabler Körperformen durch eine innovative Konstruktion. Eine volumenbildende Frontpartie sorgt für eine optimale Passform. Ein zweifaches Verschlusssystem verhindert unangenehme Druckstellen am Körper. Zusätzlich kommt ein doppeltes Grössensystem zum Einsatz, wie es auch bei Büstenhaltern verwendet wird. Dieser technische Ansatz gewährleistet maximalen Tragekomfort.

Jury unter Dimitri Bähler bewertet die Entwürfe

Die Jury präsentierte die Auswahl des Siegers nach ausführlichen Beratungen. Sie wurde von Dimitri Bähler geleitet, der als Produktdesigner aus Biel bekannt ist. Die Mitglieder der Jury kamen 2026 aus verschiedenen Regionen und Fachbereichen. Christa Gebert, die Präsidentin der Gebert Stiftung für Kultur, vertrat die Stifterin. Alexandra Blättler von der Sammlungskonservatorin des Kunstmuseums Luzern war ebenfalls anwesend.

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Die Inhaber von Domeisen Jewelry, Jörg und Liz Kim Domeisen, stellten ebenfalls ihre Expertise bereit. Martin Leuthold, ein Textildesigner aus St. Gallen, vervollständigte das Gremium. Die Jury zeigte sich von der Präsentation aller Projekte beeindruckt. Die Diskussion über die Wahl des Siegerprojektes dauerte lange. Das Projekt ALPEN überzeugte durch eine sehr detaillierte und weit fortgeschrittene Umsetzung.

Vielfalt der präsentierten Schweizer Designs

Die Gebert Stiftung für Kultur präsentiert zum achten Mal junges Schweizer Designschaffen. Die Ausstellung umfasst die Bereiche Industrie-, Interior- und Möbel-, Produkt- und Mode-Design. Insgesamt wurden dreizehn Designschaffende zur Ausstellung 2026 in die ALTEFABRIK Rapperswil-Jona eingeladen. Die Breite der ausgestellten Arbeiten spiegelt die hohe Qualität der Schweizer Designszenе wider.

Der Bereich Möbel- und Produktdesign war durch Altherr/Weiss vertreten. Sébastian El Idrissi und Daniel Hunziker zeigten ebenfalls Arbeiten in dieser Kategorie. Silvio Rebholz und Noelani Rutz komplettierten die Gruppe. Im Bereich Mode und Accessoires traten Armando Forlin und Fabio Parizzi in Erscheinung. Die Marke LEWOO präsentierte ebenfalls ihre Kollektion.

Craft Design wurde durch Till Herion und Laure Krayenbühl repräsentiert. Onari Projects stand für ein Projekt im Bereich Signaletik. Zwei Researchprojekte wurden ebenfalls präsentiert. Pia Matthes widmet sich aussterbenden Handwerkstraditionen. Das Studio Eva Basil und Vera Roggli studierten die Tradition des Handtuchs.

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Förderung der Serienproduktion und Ausstellungsdaten

Der Designpreis Altefabrik dient der Unterstützung junger Talente. Der von Christa Gebert und Domeisen Jewelry gestiftete Preis von 10'000 Franken soll das Projekt ALPEN auf dem anspruchsvollen Weg hin zu einer Serienproduktion unterstützen. Die Weste besteht aus hochwertigen Materialien. Der sorgfältig von Hand geschneiderte Prototyp unterstreicht die handwerkliche Qualität.

Die Weste ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Sie entwickelt klassischere Formen weiblicher Bekleidung weiter. Ziel ist es, eine bequeme sportliche Betätigung zu ermöglichen. Das Design überzeugt durch durchdachte Details. Die Jury bewertete diesen Aspekt besonders hoch. Carolien Janssens erhielt für ihre Leistung den begehrten Preis.

Die DESIGNPREIS ALTEFABRIK Ausstellung ist bis zum Sonntag, 17. Januar 2027, zu besuchen. Besucher können die Arbeiten in der ALTEFABRIK Rapperswil besichtigen. Die Öffnungszeiten sind jeweils am Mittwoch von 12 bis 18 Uhr. Am Samstag und Sonntag öffnet die Ausstellung von 11 bis 17 Uhr. Die Ausstellung ermöglicht einen umfassenden Einblick in die aktuelle Schweizer Designszenе.

Die ALPEN Trail-Running-Weste wird bis zum 17. Januar 2027 in der Ausstellung zu sehen sein. Das Design verbindet Funktionalität mit hoher Ästhetik. Es adressiert die Bedürfnisse von Trail-Runnern präzise. Die Preisverleihung am 24. November 2026 markierte einen Höhepunkt des Kulturbetriebs in der Region. Die Gebert Stiftung für Kultur setzt damit ihre Tradition der Förderung junger Talente fort. Der Designpreis Altefabrik bleibt ein wichtiges Aushängeschild für Schweizer Design.