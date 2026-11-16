Derry Scherhant traf im Olympiastadion Berlin zum 1:0 gegen die Niederlande. Der DFB-Spieler aus Berlin feierte sein Tor im Nationaltrikot in seiner Heimatstadt.

Derry Scherhant feierte einen einzigartigen Moment in seiner Karriere, als er im Olympiastadion Berlin das deutsche Führungstor gegen die Niederlande erzielte. Die Partie endete mit einem 1:0-Erfolg für die deutsche Nationalmannschaft, wobei Scherhant in der 41. Minute den entscheidenden Treffer beisteuerte. Dies ist nicht nur ein sportlicher Erfolg, sondern auch ein emotionaler Höhepunkt für den Angreifer, da er in seiner Heimatstadt aufläuft.

Treffer in der Heimatstadt Berlin

Derry Scherhant erzielte das 1:0 für Deutschland in der 41. Minute gegen die Niederlande. Dieses Tor im Nationaltrikot ist für ihn besonders, weil es in Berlin stattfand, der Stadt, in der er aufgewachsen ist. Hier träumte er lange vom Profifußball und konnte seinen Durchbruch bei Hertha BSC feiern. Der Auftritt im Olympiastadion gibt seiner Rückkehr eine persönliche Note, die er nicht so schnell vergessen wird.

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Die Rolle des Großvaters in der Karriere

Die Möglichkeit, für Deutschland zu spielen, war in der Jugend von Derry Scherhant nicht selbstverständlich. Sein Großvater begleitete ihn dabei und fuhr ihn jahrelang zu seinen Spielen in Berlin. Heute wohnt der Großvater weiterhin in der Hauptstadt und verfolgt die Auftritte seines Enkels in Freiburg meist am Fernsehen. Für das Länderspiel im Olympiastadion war jedoch ein Stadionbesuch vorgesehen, wie Scherhant vorab im Interview mit rbb|24 erwähnte.

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Der ungewöhnliche Weg zum Profifußball

Derry Scherhant durchlief einen atypischen Werdegang im Profifußball. In seiner Jugend spielte er unter anderem für Viktoria Berlin, Tennis Borussia und den Berliner SC. Im Oktober 2020 wechselte er mit 17 Jahren in die Akademie von Hertha BSC. Dort ging es über die U19 in die zweite Mannschaft. In seiner ersten Regionalligasaison gelangen ihm 16 Tore und acht Vorlagen. Im Juni 2022 unterschrieb er seinen ersten Profivertrag und wurde so vom Nachwuchsspieler zu einem Kandidaten für die große Bühne.

Wechsel zum SC Freiburg und aktuelle Form

Im Sommer 2025 wechselte Derry Scherhant zum SC Freiburg. Bis dahin bestritt er 78 Pflichtspiele für die erste Mannschaft von Hertha. In seiner letzten Saison vor dem Wechsel brachte er es auf neun Tore und sieben Vorlagen. Freiburg verpflichtete mit ihm einen schnellen, körperlich starken Offensivspieler mit Zug zum Tor. Sportdirektor Klemens Hartenbach hob damals auch die Unbekümmertheit hervor, die sich Scherhant auf seinem ungewöhnlichen Karriereweg bewahrt habe. Nun führt ihn dieser Weg im deutschen Trikot zurück nach Berlin.