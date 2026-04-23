Der vergessene Krieg im Libanon: Eskalation trotz Waffenruhe

Israelische Angriffe im Libanon zwingen Hunderttausende Menschen zur Flucht. Fotograf Jonathan Labusch und Korrespondent Bernd Dörries berichten aus dem Krisengebiet über die humanitäre Katastrophe und die brüchige Waffenruhe.

Der Libanon erlebt eine humanitäre Krise von erschütterndem Ausmaß, die zunehmend in den Schatten gerät – ein sogenannter vergessener Krieg . Seit Monaten eskalieren die Kämpfe zwischen der schiitischen Hisbollah und Israel , was zu einer massiven Vertreibung der Bevölkerung und zu unzähligen Todesopfern führt.

Hunderttausende Libanesen sind gezwungen, ihre Häuser und ihre Heimat zu verlassen, auf der Suche nach Sicherheit vor den unaufhörlichen Angriffen. Die Situation im Südlibanon ist besonders angespannt, wo israelische Militäroperationen trotz einer kürzlich vereinbarten, jedoch brüchigen Waffenruhe fortgesetzt werden. Medienberichte bestätigen, dass die Angriffe weiterhin stattfinden und die Zivilbevölkerung in ständiger Gefahr schwebt. Die Zahl der Verletzten steigt stetig, und die offiziellen Todeszahlen übersteigen bereits die 2000, wobei die tatsächliche Zahl vermutlich deutlich höher liegt.

Der Fotograf Jonathan Labusch, der vor Ort für Tamedia arbeitet, dokumentiert die erschütternden Ereignisse mit seiner Kamera. Seine Bilder zeigen das Leid der Menschen, die Trauer um ihre Verlorenen und die Zerstörung, die das Land heimsucht. Er berichtet von Begegnungen mit Menschen wie Ibrahim, einem Jungen aus Dahiyeh, dessen kindliche Freude und Unschuld durch die Gewalt zerstört wurden. Labuschs Aufnahmen zeigen Beerdigungen in Städten wie Baalbek und Qalila, wo sowohl Hisbollah-Kämpfer als auch Zivilisten ihr Leben verloren haben.

Die Bilder sind ein eindringlicher Appell an die internationale Gemeinschaft, die Augen auf den Libanon zu richten und die Not der Bevölkerung nicht zu vergessen. Die Waffenruhe, die vor wenigen Tagen in Kraft trat, bietet zwar einen Hoffnungsschimmer, doch ihre Fragilität ist offensichtlich. Die Angst vor einer erneuten Eskalation ist allgegenwärtig, und die Menschen leben in ständiger Sorge um ihre Zukunft. Die humanitäre Lage verschlechtert sich zusehends, da die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern wie Nahrungsmitteln, Wasser und medizinischer Versorgung zusammenbricht.

Nahost-Korrespondent Bernd Dörries begleitet Labuschs Arbeit und berichtet in der Sendung «Apropos» über die Erfahrungen der Menschen im Libanon. Er schildert die Verzweiflung und die Hoffnungslosigkeit, die in vielen Teilen des Landes herrschen. Die Menschen fühlen sich von der Welt vergessen und im Stich gelassen. Die Kämpfe haben nicht nur physisches Leid verursacht, sondern auch tiefe psychische Wunden hinterlassen.

Viele Menschen haben ihre Familien verloren, ihr Zuhause und ihre Lebensgrundlage. Die Zukunft des Libanon ist ungewiss, und die Gefahr einer weiteren Eskalation des Konflikts ist real. Es bedarf dringend einer verstärkten internationalen Diplomatie, um eine dauerhafte Lösung zu finden und die Sicherheit und Stabilität des Landes wiederherzustellen. Die humanitäre Hilfe muss dringend ausgeweitet werden, um die Not der Bevölkerung zu lindern und ihnen eine Perspektive für die Zukunft zu geben.

Die Bilder und Berichte aus dem Libanon sind eine Mahnung, dass Krieg und Gewalt immer unendliches Leid verursachen und dass es unsere gemeinsame Verantwortung ist, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Frieden und Gerechtigkeit zu fördern. Die Situation erfordert eine umfassende Analyse der politischen und militärischen Dynamiken, um die Ursachen des Konflikts zu verstehen und nachhaltige Lösungen zu entwickeln. Die internationale Gemeinschaft muss sich ihrer Verantwortung stellen und den Libanon nicht im Stich lassen





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