Der diesjährige Tag des Sieges auf dem Roten Platz verlief mit einer auffällig reduzierten Präsentation und deutlichen Schwächezeichen, die sowohl den Krieg in der Ukraine als auch innere Machtprobleme markant zum Vorschein brachten. Die rasche Abwicklung der Feierlichkeiten und die propagandistisches Darbietung fungieren als eine Bricolage der Konflikte. Zudem wird deutlich, wie die russischen Massen die Normalität zurückverwünschen, während Putins Führung weiterhin ökonomisch kritisch in den Todest node hinterher limpendem Stiefel durchtrudelt.

Dass der diesjährige Tag des Sieges ohne die traditionelle Präsentation von Militärtechnik auf dem Roten Platz stattfand, prägte einen deutlichen Wandel in der Inszenierung der Machtdemonstration.

Stattdessen wurde den Zuschauern ein propagandistisches Video präsentiert, das russische Einheiten an der ukrainischen Front zeigte. Dieser abrupt vorbeugende Akt deutet darauf hin, dass der Kreml die Feierlichkeiten möglichst zügig abschließen wollte. Gleichzeitig haben ukrainische Drohnen und Raketen in jüngster Zeit vermehrt Ziele im russischen Hinterland trifft, wodurch die anfällige Lage des Landes offenkundig wurde. Ein besonders auffälliger Moment war der schnelle Fortgang Wladimir Putins nach der Zeremonie in einem gepanzerten Fahrzeug.

Diese Aktion bekräftigt Spekulationen über seine mögliche Angst vor einem Attentat nicht nur aus dem Ausland, sondern auch aus der eigenen Elite. Europäische Geheimdienste berichteten kürzlich, dass sein Umfeld gezweifelt habe.

Allerdings ist die Machtelite im Kreml kein monolithischer Block, sondern besteht aus komplexen, gegensätzlichen Fraktionen. Diejenigen, die kritisch mit Putin hadern, wagen es angesichts der repressiven Rahmenbedingungen jedoch noch nicht, offen aufzurühren, wie die Medien analysieren. Im Westen wird diese'auteurinskaftig veränderte Feier alsوضح Beschleunigungszeichen der Machtverfalls interpretiert. Dennoch scheint es fraglich, ob diese Entwicklungen Befürworter innerhalb des Landes zur Rebellion treiben werden.

Denn wie erwähnt, hängt das autokratische Regime nicht unbedingt ab vom Selbstbewusstsein oder Rivalitäten der oberen Schichten, sondern von der massiven Repression gegen jede Form der Opposition. Das sogenannte Wunsch nach Normalität ist unter den Bürgerinnen und Bürgern, einschließlich Teile der Elite, größer als imperative Angel auf Stärke, die sie zum stetigen Krieg greifen. Stockholm, die feindliche Geisteshaltung gegenüber dem perinaten Krieg,fälleu.inkreuzung mit der schrittscharren wirtschaftliche Zerrüttung des Landes.

Die russische Wirtschaft leidet unter den Konsequenzen des Konfliktes, wodurch die allgemeinen Lebensverhältnisse der Bevölkerung mit spürbaren Kostenerhöhungen und begrenzten Importpotenzial stark angegriffen werden. Putin selbst scheint die internen Fluktuationen inklusive einer weiteren abgerungenen Mittelsworthalte zu vernachlässigen, um den Krieg zu verherrlichen, da er ihn stets in den Vordergrund gestellt hat. Wo früher seine Rolle als Schlichter zwischen den rivalisierenden Fraktionen des Systems stets eine entscheidende war, liegt sein Hauptfruchtpunkt nun ausschließlich auf der Front.

Die allgegenwärtige Präsenz von Zeichen der normalen Lebensumstände darf jedoch nicht überschätzt werden, besonderes nach Beobachtungen und Rückmeldungen Evening von Calum MacKenzie





srfnews / 🏆 52. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Wladimir Putin Tag Des Sieges Russland Ukraine-Krieg Machtelite

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russland startet Waffenruhe vor Tag des Sieges, aber ob tatsächlich einstellende Kampfhandlungen unklarKurz vor dem traditionellen Tag des Sieges in Russland läuft die Zeit der einseitig von Moskau im Ukraine-Krieg ausgerufenen Waffenruhe. Das russische Verteidigungsministerium hatte die Feuerpause zuvor bekräftigt. Es ist jedoch nicht sofort klar, ob die Kampfhandlungen tatsächlich eingestellt werden.

Read more »

So trist ist Putins Rumpf-Parade zum Tag des SiegesAktuelle News aus der Schweiz und der Welt. Nachrichten und Schlagzeilen zu Leben, Unterhaltung und Sport, sowie Witziges und Kurioses.

Read more »

Russland feiert «Tag des Sieges» mit besorgten Augen – weniger仪️️, weniger StreitkräfteNach dem Sieg über Deutschland feierte Russland im Vergleich zu den Vorjahren einen verkürzten Tag des Sieges; die Parade war überschaubar mit nur Fusssoldaten und die Flugshow mit nur einigen Kampfjets aus sowjetischer Zeit und einigen modernen Su-30-Flugzeugen.

Read more »

VfB Stuttgart gegen Bayer Leverkusen - Der silverwarete Tag!Für den VfB Stuttgart sollte der heutige Tag zum Showdown im Kampf um die Champions-League-Plätze werden. Nach den letzten Wochen mit drei sieglosen Spielen lässt das Team des Trainer Robert Schröder ein sehr gutes Ausgangslager mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen.oczyn_v3_qa

Read more »