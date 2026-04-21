Der Sushi-Trend 2026: Warum plötzlich alle Sushi aus der Röhre essen

Sushi als Street Food: Die neuen Sushi Push Pops erobern von New York bis Zürich die sozialen Medien und die Gastronomie. Ein Überblick über den Hype um das rollende Sushi.

Wer bisher Sushi essen wollte, der dachte dabei meist an das traditionelle Erlebnis: Stäbchen, ein kleiner Teller, etwas Wasabi am Rand und die sorgfältige Vorbereitung. Doch das Jahr 2026 läutet eine kulinarische Revolution ein, die das japanische Gericht buchstäblich auf den Kopf stellt. Vergessen Sie die kleine Box oder die komplizierte Handhabung in der Bahn. Heute steckt Sushi in einer handlichen Kartonröhre und wird wie ein klassisches Calippo-Glace nach oben gedrückt.

Das Prinzip klingt simpel, ist aber äusserst effektiv: Eine lange Sushirolle ruht in einem kompakten Zylinder. An der Unterseite befindet sich ein Stab, der nicht nur dazu dient, das Sushi Stück für Stück nach oben zu befördern, sondern gleichzeitig als Behälter für die Sojasauce fungiert. Ein kurzer Druck, die Sauce verteilt sich über den Reis, und schon kann man den Snack ohne Stäbchen oder Schale geniessen. In Metropolen wie New York stehen die Menschen dafür stundenlang Schlange, während in Berlin die Vorräte innerhalb weniger Stunden restlos vergriffen sind. Auch in der Schweiz zeigt sich ein ähnliches Bild, wo Zürcher Lokale innerhalb von nur wenigen Tagen über 1000 Stück absetzen konnten. Der eigentliche Motor hinter diesem globalen Phänomen ist der visuelle Reiz. Der Moment, in dem die Rolle aus der Röhre gleitet, ist wie geschaffen für soziale Medien. Auf Plattformen wie Tiktok gehen Videos dieser Art regelrecht viral, wobei einzelne Clips Millionen von Aufrufen verzeichnen. Diese virale Kraft hat dafür gesorgt, dass der Trend in Windeseile von Manhattan nach Wien, Madrid und schliesslich auch in die Schweiz geschwappt ist. Der deutsche Discounter Lidl hat das Potenzial früh erkannt und den Snack unter grosser Nachfrage in sein Sortiment aufgenommen, was zu leeren Regalen und einer regelrechten Jagd nach den Push Pops führte. In der Schweiz sind es innovative Gastronomen, die den Bedarf decken. Das Unternehmen Sushi Emoción in Solothurn beispielsweise produziert die Rollen mehrmals täglich frisch, um der überwältigenden Nachfrage gerecht zu werden, und meldet regelmässig ausverkaufte Bestände. Ähnlich erging es dem japanischen Restaurant Maru in Zürich, das mit seiner Crunchy Chicken Variante innerhalb kürzester Zeit die Erwartungen übertraf und nun aufgrund der hohen Beliebtheit sogar mit Lieferengpässen bei den speziellen Verpackungen zu kämpfen hat. Kritiker und Food-Blogger sind sich einig: Wer eine geschmackliche Revolution erwartet, wird enttäuscht. Die Sushi Push Pops bieten solides Take-away-Niveau, keinen Michelin-Sterne-Genuss. Doch der wahre Mehrwert liegt nicht in der kulinarischen Komplexität, sondern in der praktischen Alltagstauglichkeit. Ein klassisches Sushi-Set im Zug zu verspeisen, gleicht oft einer handwerklichen Herausforderung. Die neue Röhrenform löst genau dieses Problem. Ob es sich dabei um einen kurzlebigen Hype handelt oder die Röhren zum neuen Standard für Street Food werden, bleibt abzuwarten. B2B-Plattformen in der Schweiz wittern bereits das grosse Geschäft und beliefern Gastronomen mit dem nötigen Equipment, um in ihrer jeweiligen Stadt als Pioniere aufzutreten. Sicher ist, dass das Konzept einen Nerv trifft: Es macht ein beliebtes Gericht, das bisher als schwer konsumierbar für unterwegs galt, endlich strassentauglich und unkompliziert. Während man in der Systemgastronomie und im Einzelhandel den Erfolg der Sushi Push Pops genau verfolgt, darf man gespannt sein, ob dieser Trend bald fester Bestandteil des schnellen Mittagessens in Schweizer Innenstädten wird





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