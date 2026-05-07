Der Strukturwandel der Schweizer Innenstädte: Vom Shopping-Zentrum zur sozialen Erlebnislandschaft

Eine neue Studie belegt den Niedergang des Non-Food-Einzelhandels in Schweizer Städten und den gleichzeitigen Aufstieg von Gastronomie und Dienstleistungen.

Die Schweiz er Innenstädte befinden sich in einem tiefgreifenden und unumkehrbaren Transformationsprozess. Eine aktuelle und detaillierte Studie, die kürzlich veröffentlicht wurde, zeichnet ein klares Bild davon, wie sich die funktionalen Schwerpunkte in den urbanen Zentren verschieben.

Während die klassischen Einkaufsstraßen früher primär als Orte des Warenakquisitions dienten, entwickeln sie sich nun immer stärker zu sogenannten sozialen Erlebnislandschaften. Dieser Wandel wird insbesondere durch das Verschwinden zahlreicher Non-Food-Läden sichtbar, die zunehmend aus dem Stadtbild weichen. An ihre Stelle treten Angebote, die auf Aufenthalten, sozialen Interaktionen und persönlichen Dienstleistungen basieren. Damit wandeln sich die Zentren von reinen kommerziellen Logistikpunkten der Versorgung hin zu Räumen, in denen das Erlebnis und das soziale Miteinander im Vordergrund stehen.

Die statistischen Daten hinter dieser Entwicklung sind bemerkenswert und verdeutlichen die Diskrepanz zwischen allgemeinem Konsumwachstum und dem Erfolg des stationären Handels. Seit dem Jahr 2010 ist der private Konsum in der Schweiz real um mehr als 22 Prozent gestiegen. Man könnte also annehmen, dass auch die Geschäfte in den Innenstädten von diesem Boom profitiert hätten. Doch die Realität sieht anders aus: Die Umsätze im stationären Detailhandel legten im gleichen Zeitraum lediglich um rund 4 Prozent zu.

Diese massive Schere zwischen dem allgemeinen Konsum und den Ladenumsätzen lässt darauf schließen, dass ein Großteil der Ausgaben in andere Kanäle, insbesondere in den Online-Handel, abgewandert ist. Besonders alarmierend für die Ladenbesitzer ist der Rückgang der Effizienz. Sowohl die Umsätze pro Kopf als auch die Umsätze pro Quadratmeter Verkaufsfläche sind seit 2010 – wenn man den pandemiebedingten Ausreißer des Jahres 2021 ausklammert – um etwa 9 Prozent gesunken.

Parallel dazu ist die Beschäftigungsrate im Detailhandel um knapp 7 Prozent zurückgegangen, was den strukturellen Druck auf die Branche unterstreicht. Doch trotz dieser negativen Trends für den klassischen Warenverkauf gibt es klare Gewinner in diesem urbanen Umbau. Es findet eine Verschiebung der Flächennutzung statt, die den neuen Bedürfnissen der Stadtbevölkerung entspricht. Besonders die Gastronomie und der Convenience-Sektor erleben einen Aufschwung.

Zwischen 2019 und 2025 stieg die Zahl der Gastronomiebetriebe in der Schweiz um 6 Prozent, während die Zahl der Lebensmittelläden sogar um beeindruckende 14 Prozent zunahm. Im Gegensatz dazu sank die Zahl der Non-Food-Läden um 7 Prozent. Neben dem Essen und Trinken gewinnen vor allem gesundheits- und wellnessorientierte Dienstleistungen an Bedeutung. Praxen für Psychotherapie und Physiotherapie, moderne Fitnesszentren sowie vielfältige Kinderbetreuungsangebote besetzen zunehmend die Flächen, die früher von Bekleidungsgeschäften oder Elektronikmärkten genutzt wurden.

Dieser Trend ist in den großen urbanen Zentren der Schweiz, insbesondere in Städten wie Zürich und Genf, am deutlichsten ausgeprägt. In diesen Metropolen vollzieht sich die Metamorphose von der Logistikzentrale zur sozialen Erlebnislandschaft in einem rasanten Tempo. Die Menschen suchen in der Stadt nicht mehr primär nach Produkten, die sie bequem per Mausklick nach Hause bestellen können, sondern nach Erlebnissen, Beratung und menschlicher Interaktion. Die Innenstädte werden somit zu Orten der Begegnung und der persönlichen Pflege.

Dieser Strukturwandel fordert von Stadtplanern und Immobilienbesitzern ein Umdenken, da die traditionellen Mietmodelle für den Einzelhandel nicht mehr zeitgemäß sind. Die Zukunft der Schweizer Stadtkerne liegt demnach nicht mehr im reinen Verkauf von Gütern, sondern in der Bereitstellung von Lebensqualität und sozialen Ankern im urbanen Raum





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