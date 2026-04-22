Michael Schäff, bekannt als Wassermilliardär, hat sich in Appenzell Innerrhoden niedergelassen. Während er von steuerlichen Vorteilen profitiert, löst sein umstrittenes Geschäftsmodell und der Einfluss auf lokale Gemeinschaften eine Debatte über soziale Gerechtigkeit aus.

Inmitten der idyllischen Kulisse des Alpsteins, wo sich Wanderer an der unberührten Natur erfreuen, verbirgt sich ein wirtschaftliches Phänomen, das weit über die Landesgrenzen hinaus für Diskussionen sorgt. Michael Schäff , ein deutscher Geschäftsmann, der durch den Handel mit Trinkwasser zu einem beachtlichen Milliardenvermögen gelangt ist, hat in Appenzell Innerrhoden seine neue Heimat gefunden.

Während sein Geschäftsmodell in seinem Heimatland Deutschland heftige Kritik erntete, da ihm vorgeworfen wurde, ein lebensnotwendiges Allgemeingut quasi zum Nulltarif zu erschließen und mit extrem hohen Gewinnspannen zu veräußern, genießt er in der Schweizer Abgeschiedenheit eine beinahe vollkommene Anonymität. Die Ruhe des Kantons bietet ihm den perfekten Rückzugsort, fernab der hitzigen Debatten um Privatisierung und soziale Gerechtigkeit. Das Beispiel Schäff wirft grundlegende Fragen über den Standortwettbewerb innerhalb der Schweiz auf. Appenzell Innerrhoden hat sich über Jahre hinweg als steuerlicher Hafen für Superreiche positioniert. Die Strategie der Tiefsteuerpolitik und der gezielten Pauschalbesteuerung hat den Kanton finanziell gestärkt und ihn aus einer einst schwachen Position in eine komfortable, ressourcenreiche Lage versetzt. Doch dieser wirtschaftliche Erfolg hat einen Preis, der oft in den Hintergrund rückt: Die moralische Komponente eines Systems, das den Reichen Diskretion und finanzielle Vorteile garantiert, während das Geschäftsmodell derselben Personen in anderen Ländern als ethisch fragwürdig eingestuft wird. Es ist ein Spagat zwischen wirtschaftlichem Pragmatismus und der Frage nach gesellschaftlicher Fairness. Abseits der großen Finanzströme zeigt sich die Kehrseite dieser Entwicklung an konkreten Beispielen im lokalen Umfeld. Das Schicksal traditionsreicher Gebäude, wie etwa das heruntergekommene Hotel Krone in Brülisau, verdeutlicht die Kluft zwischen den Interessen auswärtiger Investoren und den Bedürfnissen der einheimischen Bevölkerung. Während sich die Gemeinde mit einem vermeintlichen Schandfleck und jahrelangen Rechtsstreitigkeiten abmüht, wirken die großen Vermögen oft wie isolierte Einheiten, die kaum Berührungspunkte mit der lokalen Realität haben. Diese Diskrepanz zwischen dem Versprechen von wirtschaftlichem Aufschwung durch reiche Zuzügler und der tatsächlichen Lebensqualität im Dorf sorgt für wachsenden Unmut. Die Debatte um Michael Schäff ist somit symptomatisch für einen größeren Wandel, in dem die Schweiz abwägen muss, wie viel Diskretion und Steuerwettbewerb sie sich leisten kann, ohne dabei ihren gesellschaftlichen Zusammenhalt zu gefährden. Es bleibt die kritische Frage: Ist der wirtschaftliche Mehrwert dieser Strategien ausreichend, um die tiefen Gräben in der lokalen Gemeinschaft und die ethischen Zweifel an den Ursprüngen solcher Imperien dauerhaft zu rechtfertigen oder zu kompensieren





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