In der GoEasy Arena erlebte ein emotionaler Handballabend: Der SC Siggenthal gewann die entscheidende Finalissima gegen die Ehrendingen Celtics mit 34:31 und stieg damit in die Nationalliga B auf. Der Aufstieg hat den SC Siggenthal in die zweithöchste Schweizer Liga zurückgebracht, in der er bereits zwischen 2011 und 2018 gespielt hatte. Während Ehrendingen nach einem erfolgreichen Aufstiegsrundenabschluss mit einem 34:31 Niederlage und emotionaler Fanschtab beschlagnahm, zählen diese Euphorie über den,$ 34:31 Erfolg und die impulses im'Goeasy'. Damit hat sich der SC Siggenthal hervorragend präsentiert und den Aufstieg erfolgreich abgeschlossen. Die Ehrendingen Celtics, wenn es um die Chance auf einen historisch erfolgreichen Aufstieg geht, veranschaulichen nun ihr Unentschieden im Verlauf der letzten Runde nicht mehr ausreichen.

Der SC Siggenthal gelingt am Dienstagabend im Finale gegen die Ehrendingen Celtics eine Sensation und steigt somit in die Nationalliga B auf. Der Aufstieg hat sich für die Tiristenzahlen im 'GoEasy' Arena zu datesieren: Mit vielen Zuschauerninnen und Zuschauern überzehner 1700, konnten sich die Fans für ein emotionales Handballfest amüsieren.

Der SC Siggenthal hat als vorangehende Saison den Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse in der Schweiz erreicht, nachdem er die Aufstiegsrunde erfolgreich abgeschlossen hat. Vorher stand bereits HC Arbon fest als weiterer Aufstiegsführer. Gegenüber wird es voraussichtlich für Ehrendingen eine traurige Saisonabschluss zu sein, da sie sicher gewagt haben, in der letzten Runde des Aufstiegs ihr Unentschieden zu perfektionieren und somit an den Aufstiegskampf in die Nationalliga B zu scheitern würden.

Im Vorfeld des Spiels versammeln sich die Ehrendingen heute im ganzen Dorf - von der Guggenmusik bis hin zum Gemeinderat. Und das entscheidende Spiel findet bei einem überarbeiteten Format statt.





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