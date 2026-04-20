Der Pakt am Küchentisch: Wenn Teigwaren und der Sensenmann zum Nachdenken anregen

Peach Weber reflektiert über das Älterwerden, seinen geplanten Bühnenabschied im Jahr 2027 und ein kurioses Zusammentreffen mit dem Tod bei einem Glas Bier.

Eine unscheinbare Packung Teigwaren im Supermarktregal löste bei mir unlängst tiefschürfende Überlegungen aus. Auf der Verpackung prangte ein Verfallsdatum für Ende 2027 – genau jenes Jahr, in dem meine bereits vor 18 Jahren angekündigte Abschiedstournee ihren krönenden Abschluss finden soll. Dieser Moment der Erkenntnis war für mich ein Anlass, über die eigene Endlichkeit und die Vergänglichkeit des Daseins zu reflektieren.

Ursprünglich war die Tournee als humoristischer Jux gestartet, doch über fast zwei Jahrzehnte hinweg hat sich das Projekt zu einem gigantischen Unterfangen entwickelt. Drei Vorstellungen vor insgesamt 30.000 Menschen stehen nun an. Mein Ziel war es stets, ein Zeichen zu setzen, einen Weltrekord für den längsten Vorverkauf aufzustellen und am Ende einen namhaften Betrag für gute Zwecke zu spenden. Die niedrigen Ticketpreise, die ich anfangs bewusst gewählt hatte, um die Hallen zu füllen, erwiesen sich als logistische Herausforderung, die mich über die Jahre begleitet hat. Lange Zeit dachte ich, ich würde ewig weitermachen, solange die Freude am Humorschaffen anhält. Doch die Zeit verstreicht unbarmherzig. Wenn ich mein eigenes Leben mit dem Ablaufdatum der Nudeln vergleiche, drängt sich die Frage auf, ob meine eigene Frist womöglich kürzer bemessen ist. Ich hege dabei den Wunsch, das Leben so zu verlassen, wie mein Vater es tat: in einer flüchtigen Sekunde der Freude, während er sich auf eine Mahlzeit freute. Als mir kürzlich der Sensenmann leibhaftig an der Haustür begegnete – eine Gestalt in Schwarz, die mir mit einem Besuch drohte – reagierte ich mit einer Mischung aus Trotz und Gelassenheit. Anstatt mich in Panik zu versetzen, lud ich den unheimlichen Gast auf ein Bier ein. Dies führte zu einer ungewöhnlichen Verhandlung am Küchentisch. Ich bot ihm einen spektakulären Abgang an: Nach der Checkübergabe bei meiner finalen Abschiedsvorstellung solle er mich direkt auf der Bühne abholen. Eine Inszenierung, die selbst den Tod zu beeindrucken schien. Der Sensenmann, sichtlich irritiert von meiner Bescheidenheit in einer Welt, die krampfhaft nach Longevity und ewiger Jugend strebt, ging auf den Deal ein. Er zeigte sich fast schon gerührt von meiner Abkehr vom modernen Optimierungswahn. Während heute viele Menschen versuchen, dem Tod durch medizinische Fortschritte und unnatürliche Eingriffe ein Schnippchen zu schlagen, plädiere ich für eine demütige Akzeptanz der biologischen Abläufe. Wir sollten uns mit dem Älterwerden versöhnen, anstatt uns gegen die Naturgesetze aufzulehnen. Ob dieser Pakt mit dem Sensenmann nun eine reale Abmachung oder lediglich das Produkt eines Fiebertraums war, bleibt letztlich offen. Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass das Leben ein endliches Gut ist, das man mit Humor und Anstand würdigen sollte. Und ja, insgeheim hoffe ich natürlich sehr, dass ich meine Teigwaren überlebe, um noch viele weitere Momente geniessen zu können, bevor der Vorhang endgültig fällt





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Peach Weber Humor Abschiedstournee Vergänglichkeit Lebensweisheit

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