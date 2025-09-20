Der «Muni Max» zieht um: Ein Riesenstier zwischen Tradition, Tourismus und politischer Debatte

Der monumentale Riesenstier «Muni Max», einst das Wahrzeichen des Eidgenössischen Schwing- und Älplerfests, verlässt Glarus und zieht nach Uri. Dieser Wechsel löst eine Welle der Kritik und politische Unruhe aus, während die Beteiligten versuchen, die Zukunft des Stiers zu sichern und die Bedeutung des kulturellen Erbes zu bewahren.

und Älplerfests 2025 in Glarus, zieht nach Uri. Ein kultureller Verlust, der in Glarus für Kritik und politische Unruhe sorgte. Themen rund um Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, Schweizer Besonderheiten, tägliches Briefing für die Fünfte Schweiz. Studium der Kommunikationswissenschaften, anschliessend angestellt als Reporter und VJ bei Privatradio und -fernsehen. Seit 2002 bei SWI swissinfo.ch in verschiedenen Funktionen tätig. Das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (ESAF) findet nur alle drei Jahre statt. Dementsprechend imposant sollte deshalb das Wahrzeichen der diesjährigen Ausgabe werden, die Ende August in Mollis im Kanton Glarus durchgeführt wurde. Der Stier, im Schwinger-Jargon ein Muni, sprengte denn auch alle Vorstellungen: 21 Meter in der Höhe, 36 Meter in der Länge und etwa 10 Meter in der Breite. Sein Gewicht: satte 182 Tonnen. Schon während dem Aufbau wurde er zu einer grossen Attraktion. 220 Firmen und rund 500 Holzbau-Lernende aus der Ostschweiz beteiligten sich an der Konstruktion des Riesenstiers. Er besteht aus mehr als 1200 Kubikmetern Schweizer Holz. 437 vorgefertigte Teile sind mit fast 19’000 Schrauben verbunden. Ernst Schläpfer beginnt die Betrachtungen über seinen Sport in der Art eines Märchens: «Es war einmal ein Schweizer Nationalsport für Insider und Schwingerfreunde», erzählt der zweifache Schwingerkönig von 1980 und 1983. Im letzten Jahrzehnt aber sei das Schwingen immer mehr zu einem öffentlichen Ereignis geworden, einem «Mega-Anlass für jedermann». Aber genug der Zahlen. Das symbolträchtige Kunstwerk sollte laut den Initiantinnen und Initianten die perfekte Verbindung von traditioneller Handwerkkunst und moderner Holzbau-Technologie zum Ausdruck bringen und für den kulturellen Wert des Schwingens in der Schweiz stehen. Was aber hat ein Stier oder eben ein Muni mit dem inoffiziellen Schweizer Nationalsport Schwingen zu tun? Ganz einfach: Der Sieger des ESAF gewinnt traditionell einen Muni, dieses Jahr war es der Bündner Armon Orlik, der Muni hiess «Zibu». Schwingerkönig Armon Orlik posiert mit dem Siegermuni «Zibu», der eigentlich «Hägar» heisst. Denn der ursprünglich als Siegerpreis vorgesehene «Zibu» war wegen einer «anatomischen Eigenheit» am Bein noch vor der Veranstaltung ausgetauscht worden. «Muni Max» sollte aber keine Eintagsfliege bleiben. Nach dem Fest stellte sich die Frage, wo dieser Gigant künftig eine neue Heimat finden sollte. Verschiedene Gemeinden und Kantone zeigten Interesse, darunter Glarus, St. Gallen, Appenzell Ausserrhoden, Schwyz, Graubünden und Uri. Der Kanton Uri allerdings konnte einen gewichtigen Trumpf ausspielen: Sein Kantonswappen ziert ein Stierkopf. Rasch wurde der Verein «Max der Uristier» aus der Taufe gehoben, der sich für einen Kauf des Riesentiers einsetzte und rasch die nötige Finanzierung sichern konnte. Insgesamt rechnen die Projektverantwortlichen mit Kosten von etwa 1,85 Millionen Franken, wobei sich der Kaufpreis für den Stier auf 1,2 Millionen Franken beläuft. Viele Firmen aus Uri und der Zentralschweiz trugen zur Finanzierung bei. Darunter auch der ägyptisch-montenegrinische Unternehmer Samih Sawiris, der in Andermatt ein Tourismusprojekt mit mehreren Hotels, Ferienhäusern und Ferienwohnungen errichtet hat. «Er ist wichtig, aber nicht der Hauptzahler», Weil aber niemand im Kanton Uri einen Stier «Muni» nennt, wird Max einen neuen Namen erhalten. Als «Max der Uristier» soll er zudem in seinem Innern zugänglich gemacht werden. So ist ein Lift geplant, der Besuchende in die vier Etagen des Kolosses hochbringen soll. Zudem ist vorgesehen, dass Max analog zum Wappentier des Kantons Uri einen Nasenring verpasst erhalten soll. Dieser werde aus regionalem Holz hergestellt und wie auf dem Kantonswappen rot eingefärbt. Max soll künftig permanent im Gebiet Nätschen oberhalb von Andermatt stehen und dort Interessierte anlocken, einen touristischen Impuls setzen und als Symbol für Tradition und Innovation dienen. Der Entscheid für Uri löste in Glarus und Umgebung heftige Reaktionen aus. Regionale Politikerinnen und Politiker zeigten sich enttäuscht, ja sogar frustriert. Die Befürchtung: Mit dem Wegzug nach Uri würde nicht nur ein spektakuläres Kunstwerk, sondern auch ein wirtschaftlicher und kultureller Gewinn verloren gehen. Sechs Auslandschweizer aus Nordamerika treten am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest ESAF 2025 in Mollis an. Wir haben mit ihnen gesprochen





