Der mühsame Weg zur digitalen Unabhängigkeit von Big Tech

Zwei Swissinfo-Journalisten versuchen, US-Tech-Giganten durch Schweizer Alternativen zu ersetzen - ein Selbstversuch zeigt die Herausforderungen digitaler Souveränität.

Morgens um 6.30 Uhr klingelt auf meinem iPhone von Apple der Wecker. Innerhalb der nächsten halben Stunde werde ich mindestens fünf weitere Technologie n von US-Firmen genutzt haben: WhatsApp von Meta, LinkedIn von Microsoft, Gmail von Alphabet, Teams und Outlook von Microsoft.

Und das, bevor ich mir das Gesicht gewaschen habe. Der Grossteil meines digitalen Lebens - von Fotos der ersten Tage meiner Tochter bis hin zu meinen Passwörtern und persönlichen Dokumenten - ist irgendwo in der Cloud-Infrastruktur der Big Tech gespeichert. Fast jede Interaktion mit der Aussenwelt, ob privat oder beruflich, läuft über eine Handvoll US-Unternehmen.

Je mehr ich über die Bestrebungen der Schweiz nach digitaler Souveränität berichte - die Idee, dass wesentliche Technologien und Daten lokal kontrolliert bleiben sollten -, desto mehr frage ich mich, wie das auf persönlicher Ebene aussehen würde. Könnte ich unabhängig von Big Tech werden? Und könnte es ein ganzes Land? Mein Kollege Kristian hatte sich dieselben Fragen gestellt.

Anfang dieses Jahres beschloss er, sich von Big Tech zu lösen - und ich begleitete ihn auf seinem Weg zur digitalen Unabhängigkeit. Wir begannen mit den Grundlagen: unseren Computern, E-Mails, Telefonen, Cloud-Diensten und KI-Tools. Wir dachten, der Prozess beschränke sich auf ein paar einfache Umstellungen - ein Dienst raus, ein anderer rein. Stattdessen fühlte es sich eher an, als würde man in trockener Erde jäten: es ist möglich, aber langsam und anstrengend.

Bald lebten wir in einer Art Parallelwelt, in der mobile Zahlungen nicht mehr funktionierten, Arbeitsinstrumente ausfielen und wir uns aus Diensten ausgesperrt sahen, die wir unser ganzes Erwachsenenleben lang genutzt hatten. In dieser mehrteiligen Serie versuchen die Swissinfo-Journalisten Kristian Foss und Sara Ibrahim, zentrale Technologien grosser US-amerikanischer Tech-Unternehmen in ihrem Alltag und Berufsleben - darunter Windows, Android, Google-Dienste, Cloud-Plattformen und KI-Tools - soweit möglich durch Schweizer oder europäische Alternativen zu ersetzen.

Das Ziel ist es, zu prüfen, ob digitale Souveränität auf individueller Ebene realistisch ist und was dies über die allgemeine technologische Abhängigkeit der Schweiz und die Möglichkeit, diese zu verringern, aussagt. Das Problem, merkten wir, lag nicht in einer einzelnen App oder Plattform. Es ist das Ökosystem, das die Big-Tech-Unternehmen um unser digitales Leben herum aufgebaut haben. Sich daraus zu befreien, kostet Zeit, Geld und Energie.

In der Schweiz gibt es eine Vielzahl datenschutzorientierter Technologieunternehmen, die Alternativen jenseits der Big Tech anbieten. Dazu gehören der E-Mail-Anbieter Proton, der Cloud-Speicheranbieter Tresorit und die Chat-Plattform Threema. Wir hatten also Optionen. Als Kristian begann, Mainstream-Dienste durch Alternativen zu ersetzen, bemerkte er, wie sich plötzlich viele Türen schlossen.

Jahrelang hatte er, wie Millionen andere Menschen, Gmail genutzt, ohne gross darüber nachzudenken. Es war zuverlässig, einfach und mit fast allem verbunden. Der Anbieterwechsel bedeutete nicht nur einen Wechsel des Posteingangs, sondern das Entwirren jahrelanger Konten, Logins und Dienste, die um Googles Produkte herum aufgebaut waren. Gmail war weniger ein E-Mail-Konto als vielmehr ein Schlüsselbund, den ich mit mir trug, ohne es zu merken, sagt er.

Der Versuch, sich von Big Tech zu lösen, offenbart eine tiefe Verflechtung, die weit über einzelne Dienste hinausgeht. Es geht um Bequemlichkeit, Gewohnheit und die Macht von Netzwerkeffekten. Die Schweiz mag digitale Souveränität anstreben, doch der Weg dorthin ist mühsam und erfordert ein Umdenken auf allen Ebenen - von der Politik bis zum einzelnen Bürger. Unsere persönliche Erfahrung zeigt: Ja, es ist möglich, Alternativen zu nutzen, aber der Aufwand ist enorm.

Ob sich die Mühe lohnt, muss jeder für sich entscheiden. Wir werden in den nächsten Wochen weiter berichten, wie es uns ergeht





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