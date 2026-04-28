«Der mit dem Wolf tanzt»-Star zu lebenslanger Haft verurteilt: Nathan Chasing Horse wegen sexueller Übergriffe auf indigene Frauen und Mädchen schuldig gesprochen

Der Schauspieler Nathan Chasing Horse, bekannt aus dem Film «Der mit dem Wolf tanzt», wurde in Nevada zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Jury hatte ihn in 13 Anklagepunkten schuldig gesprochen, darunter sexuelle Übergriffe auf indigene Frauen und Mädchen. Chasing Horse hatte sich als spiritueller Heiler präsentiert und seine Position missbraucht, um seine Opfer zu manipulieren.

Nathan Chasing Horse , der durch seine Rolle in dem oscarprämierten Film «Der mit dem Wolf tanzt» bekannt wurde, ist in Nevada zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Die Richterin Jessica Peterson verkündete das Urteil am Montag, nachdem eine Jury den Schauspieler in 13 von 19 Anklagepunkten schuldig gesprochen hatte. Die Vorwürfe betrafen vor allem sexuelle Übergriffe auf indigene Frauen und Mädchen, darunter eine 14-Jährige, die er über Jahre hinweg missbraucht haben soll. Chasing Horse hatte sich als spiritueller Heiler und Anführer einer Sekte präsentiert, die ihn als «Medizinmann» verehrte. Die Opfer berichteten, dass er ihre religiösen Überzeugungen ausgenutzt habe, um sie zu manipulieren und zu missbrauchen.

Eine der Klägerinnen erklärte, Chasing Horse habe ihr 2012 gesagt, dass die Geister ihre Jungfräulichkeit opfern wollten, um ihre krebskranke Mutter zu retten. Er habe sie dann sexuell missbraucht und sie unter Druck gesetzt, indem er drohte, ihre Mutter würde sterben, falls sie die Taten verrate. Die Festnahme im Januar 2023 in North Las Vegas hatte in indigenen Gemeinschaften in den USA und Kanada für Aufsehen gesorgt.

Ermittler gehen davon aus, dass Chasing Horse über fast 20 Jahre hinweg in mehreren Bundesstaaten und in Kanada Mädchen und Frauen misshandelt und sexuell missbraucht hat. Die Opfer und ihre Familien litten weiterhin unter den Traumata und hatten Schwierigkeiten, ihren Glauben wiederzufinden, nachdem Chasing Horse ihre spirituelle Autorität missbraucht hatte. Das Urteil markiert das Ende eines langjährigen Prozesses, der mit der Festnahme des Schauspielers begann. Weitere Anklagen in anderen Bundesstaaten und in Kanada sind noch anhängig.

Chasing Horse, der in dem Film «Der mit dem Wolf tanzt» die Rolle des jungen Sioux Smiles a Lot spielte, hatte vor Gericht erklärt, das Urteil sei ein Justizirrtum. Die Staatsanwaltschaft betonte jedoch, dass die Beweise gegen ihn erdrückend seien und dass er seine Machtposition systematisch ausgenutzt habe, um seine Opfer zu missbrauchen





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