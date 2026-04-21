Der lange Weg des Leidens: Warum kranke Wildtiere sich in die Isolation zurückziehen

Experten erklären, warum gestrandete Wale und verletzte Wildtiere ihr Verhalten bei Krankheit gezielt ändern, um Kraft zu sparen oder Schutz zu suchen, und wie lange dieser Prozess dauern kann.

Das Schicksal des Buckelwal s vor der deutschen Küste wirft ein Schlaglicht auf das komplexe Verhalten kranker Wildtiere . Dass ein solch gewaltiges Meeressäugetier wiederholt in flache Gewässer schwimmt, ist für Beobachter zunächst irritierend, doch Experten zeichnen ein differenziertes Bild. Meeresbiologen wie Boris Culik und Fabian Ritter vermuten, dass der Wal sein Verhalten gezielt anpasst, um seine lebenswichtigen Funktionen in einem geschwächten Zustand aufrechtzuerhalten.

Wenn ein Wal im flachen Wasser ruht, entfällt für ihn die energetisch aufwendige Anstrengung, an die Wasseroberfläche zu schwimmen, um Luft zu holen. Dies ermöglicht dem Tier eine dringend benötigte Atempause, ohne dass es sich aktiv bewegen muss. Diese strategische Entscheidung, sich auf festem Grund auszuruhen, zeigt eine bemerkenswerte Anpassungsfähigkeit, selbst wenn das Tier mit Schmerzen zu kämpfen hat. Es ist ein verzweifelter Versuch, die Kräfte zu schonen und den Organismus zu stabilisieren, während die physischen Reserven stetig schwinden. Dieses Verhalten ist jedoch keineswegs auf Meeressäuger beschränkt, sondern lässt sich in ähnlicher Form auch bei terrestrischen Wildtieren beobachten. Andreas Kinser von der Deutschen Wildtier Stiftung erläutert, dass kranke oder verletzte Tiere dazu neigen, sich in isolierte Rückzugsorte zu begeben. Ein verletzter Fuchs sucht Schutz in seinem Bau, während ein angeschossenes Wildschwein tief in das dichte Unterholz flieht. Diese instinktive Suche nach einem sicheren, ruhigen Ort dient dazu, sich vor Fressfeinden zu verbergen und den eigenen Körper zu schonen. Oftmals harren die Tiere dort über lange Zeiträume aus. Die Dauer dieses Leidensweges ist dabei maßgeblich von der Körpergröße und der Art der Verletzung abhängig. Handelt es sich um eine so schwerwiegende Beeinträchtigung, dass das Tier nicht mehr in der Lage ist, eigenständig Nahrung aufzunehmen, kann sich der Prozess des Sterbens über viele Wochen hinziehen. Das Überlebensverhalten in der Natur ist oft von radikalen Prioritäten geprägt. Wenn es für ein Wildtier um das bloße Überleben geht, werden gewohnte Verhaltensmuster wie die Scheu vor Menschen oder die typischen Aktivitäten während der Dämmerung oft ignoriert. Ein krankes Tier, das plötzlich tagsüber an ungewöhnlichen Orten gesichtet wird, signalisiert damit oft einen kritischen Gesundheitszustand. Bei Rudeltieren wiederum zeigt sich ein anderes, oft als grausam empfundenes Phänomen: Kranke Individuen werden häufig aus dem Verband ausgestoßen, um das Überleben der Gruppe nicht zu gefährden oder um keine Schwäche zu zeigen. Dieses gesamte Spektrum an Verhaltensweisen – vom bewussten Stranden des Buckelwals bis hin zum Rückzug des Fuchses in seinen Bau – verdeutlicht, wie Wildtiere mit Schmerz und Krankheit umgehen. Es ist ein stiller, oft langwieriger Kampf gegen die Naturgesetze, der für den Menschen meist verborgen bleibt, uns aber die enorme Leidensfähigkeit und die instinktive Resilienz der Tiere eindrucksvoll vor Augen führt





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