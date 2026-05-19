Der Kanton Basel-Stadt kauft zwei Areale mit 600 Wohnungen, Ziel ist steigender Anteil an preiswertem Wohnraum. saiba.ch

Der Kanton Basel-Stadt erwirbt von der UBS Anlagestiftung zwei Kleinbasler Areale mit insgesamt 600 Wohnungen. Der Kaufpreis steht Stillschweigen. Beide Parzellen eignen sich für Verdichtungen und erhöhen den Wohnraum.

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Er wird sie im Baurecht an Wohngenossenschaften abgeben, wie Finanzdirektorin Tanja Soland (SP) am Dienstag vor den Medien sagte. Der Kanton erwirbt die beiden Kleinbasler Areale von einer Anlagegruppe der UBS Anlagestiftung. Über den Kaufpreis haben der Kanton und Anlagegruppe Stillschweigen vereinbart. Es handle sich um tiefen dreistelligen Millionenbetrag, sagte Barbara Rentsch, Geschäftsleiterin Immobilien Basel-Stadt.

Der Preis liege unter dem Betrag von 260 Millionen Franken, die ein überwiesener Anzug von Ivo Balmer (SP) für eine Landerwerbs-Rahmenausgabenbewilligung fordert, sagte Soland





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Wohnungserwerbebegrund Privatmieterhöhungsansatz Slechtes Wohnen Steigerter Anteil An Preiswertem Wohnraum

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