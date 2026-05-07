Der Kampf gegen das Niedliche: Eine Schweizerin in Berlin

Mirjam Walser beschreibt ihren jahrelangen Versuch, in Berlin durch perfektes Hochdeutsch ernst genommen zu werden, und warum ein einziges Wort ihre mühsame Tarnung ruinierte.

Seit acht Jahren ist Mirjam Walser nun schon in Berlin ansässig, einer Stadt, die für ihre Vielfalt bekannt ist, aber in sprachlicher Hinsicht oft paradoxe Anforderungen stellt.

In Deutschland wird ein enormer Wert auf eine präzise, geschliffene und nahezu perfekte Aussprache gelegt, besonders wenn es darum geht, professionell und kompetent aufzutreten. Für Walser wurde es daher zu einer persönlichen Mission, ihr Schweizerisch so weit zurückzudrängen, dass sie in der Menge der Hochdeutsch sprechenden Berliner untertauchen konnte. Sie investierte viel Zeit und Energie in das Training ihrer Artikulation, um die typischen melodischen Schwünge ihrer Heimat abzulegen. In ihrem Alltag bedeutet dies einen ständigen Kampf gegen die eigenen Gewohnheiten.

Im Supermarkt zum Beispiel ist sie extrem wachsam. Statt nach einem 'Säckli' für ihre 'Randen' oder 'Peperoni' zu fragen, nutzt sie konsequent die Begriffe 'Tüte', 'Rote Bete' und 'Paprika'. Diese Worte aus ihrem ursprünglichen Wortschatz hat sie fast vollständig ausradiert, um ihre Tarnung aufrechtzuerhalten.

Es ist ein faszinierender, wenn auch anstrengender Prozess der sprachlichen Assimilation, bei dem es weniger um das Lernen einer neuen Sprache geht, sondern um das gezielte Unterdrücken der eigenen Identität, um gesellschaftlichen Erwartungen an Bildung und Professionalität zu entsprechen. Doch die Realität in Deutschland ist kompliziert. Während Dialekte wie die 'Berliner Schnauze' oft als direkt oder gar ungebildet wahrgenommen werden, löst der Schweizer Dialekt eine ganz andere Reaktion aus: eine Mischung aus Entzücken und Herablassung.

Mirjam Walser beschreibt dies als das Phänomen des Niedlichen. Sobald ein rauer Kehlkopfklang oder eine spezifische Betonung durchschlüpft, verändert sich die Dynamik des Gesprächs schlagartig. Das Gegenüber reagiert nicht mit Respekt vor einer fremden Kultur, sondern mit einer Zuneigung, die man normalerweise Welpen oder kleinen Kindern vorbehält. Es ist dieser Moment, in dem sie zur 'Märlitante' wird, zu einer Figur aus einem Märchenbuch, die man zwar sympathisch findet, aber nicht unbedingt ernst nimmt.

Besonders frustrierend sind die sogenannten 'Schweiz-Experten'. Das sind Menschen, die vielleicht einmal für ein verlängertes Wochenende in Zürich waren und nun glauben, die gesamte linguistische Breite der Schweiz zu beherrschen. Mit stolzer Miene präsentieren sie Wörter wie 'Fränkli' oder 'Bänkli', wobei die Aussprache oft so weit vom Original entfernt ist, dass es in den Ohren einer Muttersprachlerin fast wehtut.

Die Verwendung von 'Geldli' ist für Walser besonders absurd, da es ein Wort ist, das in dieser Form kaum existiert oder zumindest nicht so klischeehaft verwendet wird. Diese Interaktionen verstärken das Gefühl, in einer Schublade stecken zu bleiben, egal wie sehr man versucht, sich durch perfektes Hochdeutsch daraus zu befreien. Der endgültige Zusammenbruch ihrer sorgfältig konstruierten Fassade ereignete sich in einem ganz banalen Moment.

Trotz jahrelanger Disziplin und polierter Aussprache rutschte ihr in einer Unterhaltung das Wort 'Velo' statt 'Fahrrad' heraus. In diesem einen Augenblick war die gesamte Tarnung hinfällig. Das entzückte Lächeln ihres Gesprächspartners war sofort spürbar, gefolgt von der obligatorischen Frage nach ihrer Herkunft. Es ist ein Muster, das sich immer wiederholt: Sobald die Schweizer Identität durch ein einziges Wort enttarnt wird, folgt die Aufforderung, etwas auf Schweizerdeutsch zu sagen.

Walser vergleicht dies mit einem gut dressierten Schosshündchen, das auf Kommando Pfötchen gibt. Man erwartet von ihr eine kleine Vorführung, eine Art sprachliches Schauspiel, bei dem sie Begriffe wie 'Chuchichästli' abspult, um die Unterhaltungswerte für den Deutschen zu steigern. In diesen Momenten wird deutlich, dass die sprachliche Integration in Deutschland oft an einer unsichtbaren Grenze scheitert.

Egal wie perfekt die Grammatik ist oder wie präzise die Vokabeln gewählt sind, ein einziges Wort aus der Heimat reicht aus, um die Wahrnehmung des Gegenübers komplett zu verschieben. Es ist eine bittersüße Erkenntnis, dass die eigene Herkunft sowohl eine Brücke als auch eine Barriere sein kann und dass das Image der Niedlichkeit eine Macht besitzt, der man sich mit bloßem Vokabeltraining kaum entziehen kann





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