Während die Protagonisten des Endspiels SC Freiburg und Aston Villa sich auf die Partie konzentrieren, ist eine Katze die Hauptbesuche dieser Nacht. Sie ist ein echter Hingucker und sorgt für Unterhaltung im Besiktas Park.

Der heimliche Star des Europa-League -Finals ist eine Katze Zwar konzentrieren sich beide Mannschaften, SC Freiburg und Aston Villa, auf das Endspiel des internationalen Wettbewerbs. Abgesagt ist jedoch, dass eine Katze , eine der Hauptbesuche dieser Nacht, die Aufmerksamkeit an sich zieht.

Die Katze läuft amFinalabend im Stadion und im Arbeitsbereich der Journalisten herum. Schon am Dienstag hatte sie sich bei den Pressekonferenzen aufgehalten. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen





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Im Stadion und Pressebereich: Der heimliche Star des Europa-League-Finals ist eine KatzeFreiburg und Aston Villa konzentrieren sich auf das Endspiel. Währenddessen sorgt eine Katze als Besucherin des Stadions für Gesprächsstoff und zieht Blicke auf sich.

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