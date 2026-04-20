Der HC Davos erzwingt den Ausgleich gegen Fribourg-Gottéron

Nach einer taktisch geprägten Auswärtsleistung egalisiert der HC Davos die Finalserie gegen Fribourg-Gottéron auf 1:1. Ein starker Brendan Lemieux führt die Davoser zum Sieg, während Fribourg erneut mit dem eigenen Erfolgsdruck kämpft.

Der HC Davos hat in einer beeindruckenden Manier auf die Auftaktniederlage reagiert und mit einem verdienten 3:1-Auswärtssieg in der BCF Arena gegen Fribourg-Gottéron den Ausgleich in der Finalserie auf 1:1 gestellt. Was für die Fans aus Fribourg wie ein böser Traum begann, entwickelte sich für die Davoser zu einer taktischen Meisterleistung.

Die Hausherren, die nach dem historischen Sieg zum Auftakt von einer Euphoriewelle getragen wurden, wirkten zu Beginn überrascht von der Aggressivität des HCD. Die Davoser Mannschaft legte von der ersten Sekunde an eine kompromisslose Spielweise an den Tag, die dem Drachen-Klub keine Zeit zum Atmen ließ. Das frühe Pressing und die physische Präsenz in den Zweikämpfen führten dazu, dass Gottéron bereits vor dem ersten Seitenwechsel ins Hintertreffen geriet. Besonders im Fokus stand der US-Amerikaner Brendan Lemieux, dessen Einsatz im Vorfeld der Partie für hitzige Diskussionen gesorgt hatte. Während einige Experten, darunter Sven Helfenstein, eine Sperre aufgrund vorangegangener Provokationen forderten, entschied die Hockey-Justiz korrekt gegen eine solche Maßnahme. Lemieux zahlte das Vertrauen auf dem Eis zurück. Er präsentierte sich nicht nur als kämpferisches Element, sondern agierte vor dem gegnerischen Tor als entscheidender Störfaktor. Beim entscheidenden 3:1 durch Lukas Frick fungierte er als geschickter Sichtblock vor Reto Berra und unterstrich damit seine Bedeutung für das System von Trainer Josh Holden. Diese Ruhe, die Lemieux inmitten der hitzigen Atmosphäre ausstrahlte, steckte das gesamte Team an und verhinderte, dass der HCD in brenzligen Phasen die Kontrolle über das Geschehen verlor. Trotz der Bemühungen von Gottéron-Coach Roger Rönnberg, das Ruder durch taktische Umstellungen im letzten Drittel – inklusive der Herausnahme von Torhüter Reto Berra für einen sechsten Feldspieler – noch einmal herumzureißen, blieb der Erfolg aus. Sandro Aeschlimann im Kasten des HC Davos erwies sich als sicherer Rückhalt, der auch in den hektischen Schlussminuten den Überblick behielt. Die Psychologie der Serie hat sich nun massiv verschoben: Fribourg-Gottéron steht erneut vor der Frage, ob der Fluch der Unerreichbarkeit des Meistertitels ihre Spieler mental lähmt. Während die Freiburger nun unter immensem Erfolgsdruck stehen und in Davos bestehen müssen, hat der HCD das Momentum auf seine Seite gezogen. Die kommenden Duelle werden zeigen, ob Gottéron den Dämonen des eigenen Wappentiers trotzen kann oder ob der HC Davos den Weg in Richtung Titelgewinn konsequent weitergeht. Die spielerische Reife, die Davos in diesem zweiten Finalspiel bewiesen hat, lässt zumindest vermuten, dass sie für den weiteren Verlauf der Serie bestens gerüstet sind





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