Die Liquidation der MBaer Merchant Bank nach US-Sanktionen wirft Fragen nach der Effektivität der Schweizer Finanzaufsicht und der Bekämpfung von Geldwäsche auf. Die Bank hatte sich auf risikoreichere Kunden spezialisiert und wurde beschuldigt, Gelder im Auftrag von sanktionierten Personen durch das US-Finanzsystem geschleust zu haben.

Der Fall der MBaer Merchant Bank wirft ein Schlaglicht auf die anhaltenden Herausforderungen im Schweiz er Finanzsektor , trotz jahrelanger Bemühungen um Sanierung nach den Skandalen der Bankgeheimnis-Ära.

Die Bank, gegründet von Michael Bär, einem Urenkel des Gründers der Bank Julius Bär, positionierte sich als Alternative zur etablierten Branche, die sich nach US-Druck wegen Steuerhinterziehung und Sanktionsverstößen zurückgezogen hatte. MBaer bediente eine Kundschaft, die von anderen Banken gemieden wurde, darunter Personen aus sanktionierten Ländern wie Iran und Russland.

Die US-Behörden schlugen jedoch zu und verhängten im Februar eine «Section 311»-Sanktion gegen MBaer, die der Bank effektiv den Zugang zum US-Finanzsystem verwehrte – ein Schritt, der als «Todeskuss» für Banken gilt. Laut US-Finanzminister Scott Bessent schleuste MBaer über 100 Millionen Dollar im Auftrag illegaler Akteure durch das US-System. Die Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) ordnete daraufhin die Liquidation der Bank an, nachdem eine lange Untersuchung durchgeführt wurde.

Obwohl MBaer den Entscheid zunächst vor Gericht anfechtete, führte der Druck aus den USA letztendlich zum Scheitern der Bank. Der Fall wirft Fragen nach der Geschwindigkeit der Reaktion der Schweizer Behörden auf die aufgedeckten Risiken auf. MBaer war Teil einer neuen Welle kleinerer, flexiblerer Banken, die entstanden, nachdem die Schweiz Teile ihres Bankgeheimnisses aufgrund des Drucks aus Washington abbauen musste. Die Bank versuchte, eine Nische zu finden, indem sie risikoreichere Kunden bediente, jedoch mit angeblich strengerer Sorgfaltsprüfung.

Kritiker argumentieren, dass der Fall zeigt, dass die Schweizer Aufsicht nicht ausreichend wachsam war und dass die Bank trotz Warnzeichen zu lange operieren konnte. Der Niedergang von MBaer unterstreicht die anhaltende Gefahr von Geldwäsche und Sanktionsumgehung im Schweizer Finanzsektor und die Notwendigkeit einer verstärkten internationalen Zusammenarbeit, um diese Risiken zu bekämpfen.

Die Geschichte erinnert auch an frühere Fälle, wie die Sperrung des Vermögens des philippinischen Präsidenten Ferdinand Marcos vor 40 Jahren, die einen Wendepunkt im Schweizer Umgang mit Geldern von autoritären Regimen darstellte





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