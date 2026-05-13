Der Fall des Fedpol-Maulwurfs und das globale Geldwäscherei-Imperium

Eine weitreichende Polizeiaktion deckt ein Netzwerk aus Geldwäsche, Drogenhandel und Korruption auf, an dem sogar ein Mitarbeiter des Bundesamts für Polizei beteiligt war.

Die Ereignisse vom 28. April markierten einen Wendepunkt im Kampf gegen die organisierte Kriminalität in der Schweiz. In einer präzise koordinierten Operation wurden in Basel, Genf und anderen Kantonen sowie im benachbarten Ausland zahlreiche Hausdurchsuchungen durchgeführt.

Die dramatischen Bilder von Festnahmen mitten auf der Basler Strasse, bei denen Verdächtige unter vorgehaltenen Waffen aus Fahrzeugen gezerrt wurden, verdeutlichen die Intensität des Einsatzes. Besonders erschütternd ist die Nachricht, dass ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Bundesamts für Polizei (Fedpol) in diese kriminellen Machenschaften verwickelt war. Dieser mutmassliche Maulwurf, ein ehemaliger Polizist aus Basel, soll vertrauliche Informationen gegen Bezahlung an kriminelle Kreise weitergegeben haben. Auch seine Ehefrau wurde im Zuge der Ermittlungen festgenommen.

Dieser Vertrauensbruch innerhalb der höchsten Sicherheitsbehörden des Landes wirft schwerwiegende Fragen über die Integrität der internen Kontrollen auf und zeigt, wie tief die Tentakel der organisierten Kriminalität in staatliche Institutionen greifen können. Während die Öffentlichkeit zunächst über einen Kampf gegen die Drogenmafia spekulierte, zeigten die Ermittlungen ein weitaus komplexeres Bild. Im Zentrum steht eine in der Schweiz ansässige Geldtransfer-Gesellschaft, die als Drehscheibe für massive Geldwäscherei-Operationen diente.

Es geht nicht nur um Drogenkriminalität, sondern um ein systematisches Netzwerk, das Gelder aus verschiedensten illegalen Quellen in Millionenhöhe ins Ausland schleuste. Parallel dazu wurden in Zürich weitere Aktionen durchgeführt, die eine nigerianische Bruderschaft ins Visier nahmen. Diese Gruppe ist auf sogenannten Romance Scams und komplexen Cyber-Betrugsdelikten spezialisiert, bei denen Opfer weltweit um ihre Ersparnisse gebracht wurden.

Die Verknüpfung dieser verschiedenen kriminellen Stränge – von der Drogenmafia über Cyber-Betrüger bis hin zu korrupten Beamten – zeigt die globale Vernetzung der modernen organisierten Kriminalität und die Notwendigkeit internationaler Kooperationen bei der Strafverfolgung. Die Architektur dieses Netzwerks wurde massgeblich durch eine Person namens S.S. gestaltet, einen studierten Juristen mit russischen Wurzeln und rumänischer Staatsbürgerschaft. S.S. gilt als Experte darin, Finanzströme auch unter schwierigsten Bedingungen, wie etwa unter internationalen Sanktionen, zu verschieben.

Bereits 2015 organisierte er in Donezk, im russisch besetzten Teil der Ukraine, Geldtransfers über eine libanesische Bank und unterlief damit gezielt staatliche Sperren. Nach einer Phase der Tätigkeit in Schweden gelangte er 2020 in die Schweiz, wo er eine bestehende Wechselstube in Zürich übernahm und strategisch umstrukturierte. Trotz seines offiziellen Ausscheidens aus dem Verwaltungsrat im letzten November blieb er der eigentliche Eigentümer der Firma und steuerte die Operationen im Hintergrund.

Das Unternehmen, das sich mit dem prestigeträchtigen Namen 'Swiss' im Titel schmückte, operierte mit einer beeindruckenden globalen Reichweite. Neben dem Hauptsitz in Zürich gab es strategische Filialen an der Rue de Berne in Genf sowie an der Clarastrasse in Basel. Die organisatorische Struktur erstreckte sich weit über die europäischen Grenzen hinaus. Mit Partnern in Südamerika, Kontakten in Dubai sowie Tochterfirmen in Brasilien und im Senegal schuf S.S. ein nahezu undurchsichtiges Geflecht aus Finanztransaktionen.

Auch griechische Partner in Athen spielten eine zentrale Rolle in diesem System. Die Kombination aus juristischem Fachwissen und einem weltweiten Netzwerk an Komplizen ermöglichte es der Organisation, illegal gewonnene Gelder effektiv zu waschen und für die Hintermänner verfügbar zu machen, während die Behörden lange Zeit im Dunkeln tappen mussten





tagblatt_ch / 🏆 32. in CH We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Geldwäscherei Fedpol Organisierte Kriminalität Cyberkriminalität Korruption

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zahl der Inhaftierten in der Schweiz erreicht neuen HöchststandRekord in Schweizer Gefängnissen: Noch nie sassen so viele Menschen in Haft wie Anfang 2026. Gleichzeitig sank die Zahl kurzer, unbedingter Freiheitsstrafen auf einen historischen Tiefstand.

Read more »

Mehr in der Schweiz über die Finanzierung der Politik und die Corona-Impfbereitschaft erfahren.Ein Komitee aus Wirtschaft und Politik in der Zentralschweiz hat sich gegen die Zuwanderungsinitiative der SVP formiert, da sie vor dem möglichen Bevölkerungsdeckels warnt. Das Komitee konzentriert sich auf die Finanzierung der Politik, die Corona-Papiere und die Auswirkungen auf die internationale wirtschaftliche Abhängigkeit.

Read more »

Zahl der Inhaftierten in der Schweiz erreicht neuen HöchststandAnfang 2026 sassen in der Schweiz so viele Menschen in Haft wie noch nie. Gleichzeitig fiel die Zahl kurzer, unbedingter Freiheitsstrafen auf ein Rekordtief.

Read more »

Zahl der Inhaftierten erreicht Rekordwert in der Schweiz – Gefängnisse zu 97 Prozent voll2025 wurden über 111'000 Verurteilungen registriert. Gleichzeitig erreichte die Zahl der Inhaftierten in der Schweiz einen Rekordwert.

Read more »