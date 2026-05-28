Der EV Zug präsentiert Lauri Marjamäki als neuen Headcoach

Der EV Zug hat den Finnen Lauri Marjamäki als neuen Headcoach vorgestellt. Der 48-jährige Marjamäki erhält einen Zweijahresvertrag bis 2028.

Mitten in der Euphorie der Eishockey - Weltmeisterschaft ist der EV Zug am Ausmisten. Wegen des neuen Logos wird das Fanshop-Lager geräumt. Die Fans können auf Schnäppchenjagd gehen und sich ein Stück EVZ-Geschichte sichern.

Der EV Zug wird sich in den nächsten Tagen um die Abwicklung der bestehenden Bestellungen kümmern. Die Fans werden informiert, sobald das neue Logo präsentiert wird. Der EV Zug ist derzeit mitten in der Euphorie der Eishockey-Weltmeisterschaft, aber der Club ist auch am Ausmisten. Wegen des neuen Logos wird das Fanshop-Lager geräumt.

Die Fans können auf Schnäppchenjagd gehen und sich ein Stück EVZ-Geschichte sichern. Der EV Zug wird sich in den nächsten Tagen um die Abwicklung der bestehenden Bestellungen kümmern. Die Fans werden informiert, sobald das neue Logo präsentiert wird. Der EV Zug ist derzeit mitten in der Euphorie der Eishockey-Weltmeisterschaft, aber der Club ist auch am Ausmisten.

Genug fit, um weiterzumachen. Und das Feuer fürs Eishockey brennt bei Raphael Diaz immer noch. Der Defensivmann hält dem EV Zug für mindestens ein weiteres Jahr die Treue. Trainer Lauri Marjamäki spricht erstmals über seine Aufgabe: Dieses Angebot konnte ich nicht ausschlagen.

Der EV Zug wird finnisch. Lauri Marjamäki erklärt, was ihn am Job gereizt hat, worauf er Wert legt und weshalb er gegenüber dem EHC Kloten kein schlechtes Gewissen hat. Verteidiger Dominik Schlumpf verlässt den EV Zug nach zwölf Jahren. Ob der 35-Jährige seine Hockeykarriere fortsetzt, ist offen.

Falls nicht, dürfte ihm eine große Ehre zuteilwerden. Bringt EVZ-Trainer Marjamäki die positiven Schlagzeilen zurück? Wo die Chancen liegen - und Gefahren lauern. Mit der Ernennung von Lauri Marjamäki als neuen EVZ-Headcoach wurde der wichtigste und drängendste Personalentscheid gefällt.

Was ihm zuzutrauen ist und welche Herausforderungen er meistern muss. Die Entscheidung ist gefallen: Der EV Zug präsentiert den Finnen Lauri Marjamäki als neuen Cheftrainer. Die Suche nach einem Nachfolger für Benoît Groulx ist beendet. Der EV Zug präsentiert Lauri Marjamäki als neuen Headcoach in Zug. Der 48-jährige Finne erhält einen Zweijahresvertrag bis 2028





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EV Zug Lauri Marjamäki Headcoach Eishockey Weltmeisterschaft

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