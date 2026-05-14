Der Eisbrecher live – Eishockey-Profis sprechen über Karriere und Heim-WM

Eishockey-Profis Mathias Seger und Philippe Furrer sprechen in einem Podcast erstmals mit Publikum über ihre Karriere und die anstehende Heim-WM.

Der Eisbrecher live – so unterhielten zwei Eishockey -Koryphäen den vollen Saal Einstnahmen fanden wir erstmals den Eishockey - Podcast von Tamedia mit Publikum. Die beiden Ex-Profis erzählten aus ihrer Karriere und blickten auf die Heim-WM.

Das Publikum im vollen Kraftwerk in Zürich kam in den Genuss von grosser Schweizer Eishockey-Prominenz: Die früheren Spieler Mathias Seger (ZSC) und Philippe Furrer (SCB, Lugano, Gottéron) vereinen knapp 2000 NLA-Partien und über 400 Länderspiele. An dieser Stelle finden Sie einen ergänzenden externen Inhalt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Cookies von externen Anbietern gesetzt und dadurch personenbezogene Daten an externe Anbieter übermittelt werden, können Sie alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen.

Der Eisbrecher für einmal live: Mathias Seger und Philippe Furrer (Mitte, von rechts) sprachen über ihre Karrieren und die anstehende Heim-WM. Beide waren 2013 dabei, als die Schweiz ihre erste von mittlerweile vier WM-Silbermedaillen der Neuzeit gewinnen konnte. Sie waren Leaderfiguren in ihren Teams, und sie haben mit und unter dem kürzlich entlassenen Nationaltrainer Mathias Seger und Philippe Furrer erzählten auch aus ihrem heutigen Leben fernab des Eishockeysports.

Wobei das bei Furrer nicht ganz zutrifft: Der Berner ist Co-Kommentator bei SRF und wird damit auch während der WM im TV zu hören sein. is Autor im Ressort Sport und berichtet seit 1994 über Eishockey und Tennis. Er studierte an der Universität Zürich Geschichte und Germanistik und verfasste mehrere Sportbücher. Sein jüngstes: «Inspiration Federer»





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