Der drohende Fall des US-Dollars: Ein historischer Wendepunkt für die Weltwirtschaft

Eine detaillierte Analyse über den schwindenden Status des US-Dollars als globale Leitwährung aufgrund geopolitischer Fehlentscheidungen und die potenzielle Rolle des chinesischen Renminbi als Nachfolger.

Historische Beispiele lehren uns, dass keine Leitwährung ewig währt. Vom römischen Denar bis hin zum britischen Pfund – sobald das Vertrauen der Weltgemeinschaft schwindet, folgt der unvermeidliche Absturz.

Aktuell scheinen die Vereinigten Staaten einen ähnlichen, fatalen Weg einzuschlagen. Die wirtschaftlichen Verwerfungen, die aus der aggressiven Politik US-Präsident Donald Trumps gegenüber dem Iran resultieren, werden immer deutlicher spürbar. Weltweite politische Entscheidungsträger verlieren zunehmend die Geduld mit diesem Kurs. Besonders deutlich wurde dies während der letzten Frühjahrstagungen des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Washington.

Die britische Finanzministerin Rachel Reeves bezeichnete die Entscheidung für einen Krieg, der nicht in ihrem nationalen Interesse liege, als reine 'Torheit'. Doch die Zeche für diese geopolitischen Abenteuer wird primär von den USA selbst bezahlt werden. Die unmittelbaren Symptome sind bereits präsent: Die Benzinpreise steigen massiv an, die Inflation erreicht einen Höchststand, der seit zwei Jahren nicht mehr gesehen wurde, und die Sorge vor einer steigenden Arbeitslosigkeit wächst, da die Bürger ihren Konsum aufgrund der steigenden Lebenshaltungskosten drastisch einschränken.

Der Niedergang einer Reservewährung geschieht selten über Nacht, sondern ist meist ein schleichender Prozess. Das britische Pfund benötigte etwa zwei Jahrzehnte, um seine Vormachtstellung an den Dollar abzugeben. Ähnlich verhielt es sich mit dem römischen Denar, dessen Bedeutung bereits unter Kaiser Nero durch eine systematische Entwertung im ersten Jahrhundert nach Christus zu schwinden begann. Letztlich basiert jede internationale Währung auf einem immateriellen Gut: dem Vertrauen.

In der Vergangenheit war dieses Vertrauen in die USA nahezu unerschütterlich. Ein Beispiel hierfür war die Herabstufung der US-Bonität durch S&P im August 2011 von AAA auf AA+. Trotz der Befürchtungen einer massiven Kapitalflucht geschah das Gegenteil; Investoren flüchteten geradezu in den US-Markt, überzeugt davon, dass die USA ihre Verpflichtungen unter allen Umständen einhalten würden. Dieses Vertrauen, ein zentraler Pfeiler der sogenannten Soft Power, bröckelt jedoch rapide.

Samantha Power, die einstige Leiterin der USAID, kritisierte in einem Vortrag an der Cornell University die Entscheidung der Trump-Administration, die Agentur für internationale Entwicklung aufzulösen. Die 'herzlose' Art und Weise dieser Schließung führte dazu, dass humanitäre Hilfslieferungen weltweit abrupt stoppten, was immenses Leid verursachte. Zusammen mit den militärischen Interventionen im Iran und Venezuela sowie den Spannungen mit engen Verbündeten wie Kanada und Dänemark hat dies das Ansehen Amerikas nachhaltig beschädigt.

Die Fähigkeit zur Seigniorage – also der Vorteil, dass die Fed einen Zehn-Dollar-Schein für nur wenige Cent drucken kann und dieser weltweit voll akzeptiert wird – ist ein Privileg, das auf diesem Vertrauen fußt. Ein Verlust dieses Status würde das wirtschaftliche Wachstum der USA massiv bremsen. In diesem Kontext stellt sich die drängende Frage, welche Währung den Dollar ablösen könnte. Der chinesische Renminbi gilt derzeit als der plausibelste Kandidat.

Vor etwa zehn Jahren gewann die Währung erheblich an Glaubwürdigkeit, als der Internationale Währungsfonds sie in den Korb der globalen Reservewährungen aufnahm. Damals wurde die Idee, der Renminbi könne den Greenback ernsthaft herausfordern, von vielen Experten noch als 'kein Gegner' abgetan. Heute wirkt diese Perspektive jedoch nicht mehr undenkbar. Dennoch ist der Weg Chinas zur globalen Währungsvormacht mit erheblichen Hindernissen gepflastert.

Wie der Ökonom Qiao Liu in seinem Werk 'Corporate China 2.0' darlegt, steht China vor einem grundlegenden Dilemma: Die Verbindung aus einem autoritären politischen Regime und flexiblen, oft auf persönlichen Beziehungen basierenden institutionellen Strukturen schafft kein natürliches globales Vertrauen. Eine Reservewährung erfordert eine Transparenz und Rechtssicherheit, die in einem System, in dem politische Loyalität über marktwirtschaftlichen Regeln steht, schwer zu gewährleisten ist.

Präsident Xi Jinping scheint sich dieser komplexen Dynamik bewusst zu sein, doch der Druck auf das US-amerikanische Monopol wächst stetig. Sollte die US-Politik nicht zeitnah einen Kurswechsel vollziehen und wieder mehr auf Diplomatie und Verlässlichkeit setzen, könnte das aktuelle Jahr als der historische Wendepunkt in die Annalen eingehen, an dem der US-Dollar seine Rolle als unangefochtene Weltwährung endgültig zu verlieren begann.

Die Welt steht möglicherweise an der Schwelle zu einer multipolaren Währungsordnung, in der kein einzelnes Land mehr die Macht besitzt, den globalen Finanzmarkt allein durch seine Währungspolitik zu steuern





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