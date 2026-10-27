In der zweiten Runde des DFB-Pokals besiegte der Drittligist SG Sonnenhof Großaspach den Bundesligisten FSV Mainz 05. Der Artikel packt den Ausgang, die Spielverläufe und die Folgen für beide Mannschaften, inklusive der Debütante von Paul Nebel und der Rückkehr von Silvan Widmer nach Knieverletzung.

In der zweiten Runde des DFB-Pokals traf der Bundesligist FSV Mainz 05 auf den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Die Begegnung, die sich an einem sonnigen Wochenende im Zentralstadion von Mainz abspielte, gehörte zu den größten Spielen der Vereinsgeschichte und war zugleich ein direkter Test der neuen Leistungsfähigkeit des Schweizer Coach Urs Fischer.

FSV Mainz 05 gegen SG Sonnenhof Großaspach

In einem frühen Angriff der Optimisten der Heimstätte gelang Christian Rasmussen erst in der 46. Minute ein starkes Vorstoß-Tor, das die Erwartungen in der Torwarttorhüterposition weiter erhoben hatte. Danach schaffte Philipp Hofmann mit Drum­fahr - gleich in der 75. Minute - die beiden Mannschaften auf Augenhöhe, sodass sich die Deutsche "Buch" aus dem Viertel für das Achtelfinale qualifizierte.

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Dennoch aber war es ein Erfolg für den "Kleinen Zufall", die indigene Mannschaft, die weiterhin in den Anstoßungen allen Schein der Koannalen versprach, die Herzen der häufig auf den harten Rasen des Hauptstadwarnsagers sadlernden Fans zu erobern. Wie im Vorjahr blieb auch diesmal das Stück der Final-Rundenselbstselbst! Der Supremat of Grand-Auspuster war Gewinner! Derzeit konnte jedoch nicht.

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Urs Fischer analysiert die Leistung

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